El actor Maxi Iglesias destapa el bullying que sufrió del equipo de 'Física o Química' en el rodaje

Corría el año 2008 cuando un desconocido Maxi Iglesias se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión gracias a su papel de César Cabano en la serie de Antena 3 'Física o Química'. Junto a él, otros jóvenes desconocidos, como Úrsula Corberó, Andrea Duro o Javier Calvo saltaron a la fama, alcanzando una gran popularidad.
Sin embargo, no todo fue de color de rosas en aquella época. Y es que, Maxi Iglesias ha impactado al hacer una confesión durante su visita al podcast de Victoria Martín 'Malas Personas', en Podimo. Allí, el actor ha reconocido haber sufrido bullying, tanto en el colegio de verdad, como en el de la ficción, por parte de sus compañeros de 'Física o Química'.
"Conmigo han sido muy malas personas en el colegio, me han hecho mucho bullying", comenzaba diciendo el intérprete, antes de soltar la bomba. "No contentos con eso, cuando salgo del colegio de verdad, me hacen bullying en el colegio de mentira, mis compañeros de 'Física o Química'", aseguró. "¿En la ficción?", quiso saber la conductora del podcast. A lo que él contestó, sin tapujos: "No, no, algunos compañeros en la vida real".
La impactante confesión de Maxi Iglesias sobre 'Física o Química'
Esta confesión dejó en shock a Victoria Martín, quien reconoció que nunca le había oído hablar de este tema. "No es una cosa que vaya contando", argumentó Maxi Iglesias, quien, tras años de terapia, ya se siente capacitado para hablar sobre ello. A raíz de esto, la presentadora le preguntó: "¿Tú te llevas con alguno de los chicos?". "Sí, sí, sí. Uno de ellos que, a día de hoy creo que es mi amigo, me pidió perdón y todo. Me dijo: 'tío, la verdad que es que te teníamos mucha rabia, nos dabas envidia'", contestó el actor.
Él cree saber cuál era el motivo de este acoso que recibió por parte de algunos de sus compañeros: "Yo era un personaje que a priori no era ni muchísimo menos el más protagonista, y como iba haciendo las cosas medianamente bien pues me iban cada vez dando más. Y a algunas personas eso no les caía muy bien porque ellos se sentían más preparados, mejores actores".
"Fíjate que al final erais todos críos", recordó Victoria Martín. A lo que Maxi Iglesias añadió: "Sí, pero la ambición yo creo que no entiende de edades. Ya lo tengo superado, lo he hablado en terapia y por eso ahora puedo contarlo en un podcast en clave de comedia", sentenció el madrileño.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram