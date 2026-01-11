Batacazo en audiencias para 'Got Talent': Firma el peor estreno de su historia en Telecinco y es incapaz de alcanzar el doble dígito

Duro batacazo para el estreno de la undécima edición de 'Got Talent' en Telecinco, que a excepción del oasis de 'La Isla de las Tentaciones' está enfrentando un arranque de 2026 muy complicado. El veterano formato multidisciplinar inició su nueva temporada bajo mínimos de audiencia con datos realmente insólitos, sin precedentes, para un debut.

El programa conducido por Santi Millán fue incapaz de llegar a los dos dígitos: se quedó en un gélido 9,6% de cuota de pantalla media a pesar de su tardío final (al filo de la una de la madrugada) y congregó a apenas 900 mil telespectadores a lo largo de la emisión.

🤸 El ESTRENO de @GotTalentES en @telecincoes obtuvo 3.300.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



💥 El concurso registró 903.000 espectadores de media y un 9,6% de cuota de pantalla. #GotTalentEstreno#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/7b7UlM5owr — Barlovento Comunicación (@blvcom) January 11, 2026

Es la primera vez que 'Got Talent' se estrena con un resultado tan sumamente maltrecho, lo que pone de relieve el innegable desgaste que sufre el formato después de 11 ediciones por un lado y el estado tan crítico de Telecinco por otro, especialmente en el fin de semana.

En resumidas cuentas, hablamos del peor arranque histórico del talent que Mediaset produce en colaboración con Fremantle, perdiendo casi cinco puntos con respecto a la temporada anterior, cuando la gala inaugural registró un robusto 14,4% de share.

A continuación, el histórico de estrenos de 'Got Talent España' desde 2016:

'Got Talent 1' (2016): 21,2% y 3.486.000

'Got Talent 2' (2017): 16,8% y 2.659.000

'Got Talent 3' (2018): 15,7% y 1.923.000

'Got Talent 4' (2019): 16,6% y 2.123.000

'Got Talent 5' (2019): 19,7% y 2.366.000

'Got Talent 6' (2021): 14,8% y 2.310.000

'Got Talent 7' (2021): 18,4% y 1.875.000

'Got Talent 8' (2022): 12,9% y 1.297.000

'Got Talent 9' (2023): 13,4% y 1.156.000

'Got Talent 10' (2024): 14,4% y 1.041.000

'Got Talent 11' (2026): 9,6% y 903.000

Lo cierto es que 'Got Talent' ya dio claros síntomas de debilidad en su emisión en 2024 con varias entregas en el unidígito e incluso por debajo del umbral del 9%. Algo que puso o debió poner en alerta. Sin embargo, el hecho de retrasar su vuelta para dejarle más descanso (más de un año) no parece haber surtido efecto a tenor de la acogida tan débil que estamos contando.

Además, ese exiguo 9,6% para 'Got Talent' se produjo en una noche con muy poca competencia en la que ninguna oferta logró alcanzar o superar el doble dígito. La nueva entrega de 'La Ruleta de la Suerte Noche' obtuvo un 9,7% en Antena 3 y el cine de La 1 de TVE fracasó con un 7,8%.

Destacable fue el dato de 'La Sexta Xplica' un sábado más. Después del récord de la semana anterior, el programa de actualidad presentado por José Yélamo anotó un gran 7,5%, imponiéndose con claridad al blockbuster de Cuatro (6,6%).

Con todo, el flojísimo estreno de 'Got Talent 11', que aspiraba a ser una de las apuestas principales de Telecinco para el primer trimestre del 2026, provocó -junto a su mal daytime- que la cadena promediará un desastroso 7,7% en el cómputo global de la jornada.