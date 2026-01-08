Audiencias

Telecinco revive con una noche de récord en audiencias: 'La Isla de las Tentaciones 9' arrolla con máximo de temporada

por Pedro Jiménez

Las hogueras finales de 'La Isla de las Tentaciones 9' otorgan un dato infrecuente en el prime time de la TV actual al anotar un formidable 20,1% de cuota de pantalla

Almudena y Darío en la hoguera final de 'La Isla de las Tentaciones' y logo de Telecinco
Almudena y Darío en la hoguera final de 'La Isla de las Tentaciones' y logo de Telecinco | Montaje El Televisero

'La Isla de las Tentaciones' ha vuelto a demostrar su incontestable poderío en audiencias y, sobre todo, que es uno de los pocos reductos que sobrevive a la crisis sin precedentes que atraviesa Telecinco en la actualidad.

La entrega número 25 que acogió las hogueras finales de la novena edición del formato se disparó a un espectacular 20,1% de cuota de pantalla, con casi 1,5 millones de telespectadores de media a pesar de finalizar pasada la 1 de la madrugada. 

Se trató del máximo de temporada para 'La Isla de las Tentaciones 9', que, aunque ha registrado un gran rendimiento durante sus dos meses de emisión, no había alcanzado o superado la codiciada barrera del 20% de share hasta ahora.

Desorbitado 38,2% de share en jóvenes y 34,4% en adultos-jóvenes

El cara a cara ante el fuego de las cuatro parejas que llegaron al final de la experiencia (Juanpi y Sandra, Claudia y Gilbert, Enrique y Andrea y Almudena y Darío) tuvo un alto poder de convocatoria entre el público; especialmente en el juvenil con un desorbitado 38,2% de share en jóvenes de 13 a 24 años y un 34,4% en adultos-jóvenes de 25 a 44. Este formidable seguimiento otorgó así a Telecinco una noche de récord y un providencial respiro en audiencias tras un arranque de año muy complicado.

Audiencias que el programa conducido por Sandra Barneda lideró sin oposición frente al 12,6% y 1,1 millones de seguidores que cosechó el estreno de 'Nos vamos de madre' en Antena 3, el nuevo programa de Roberto Leal y su madre; y el 9,6% (con 687.000 fieles) que anotó La 1 de TVE con la película Jurassic World: Dominion 

Además, el tramo express del último capítulo de 'La Isla de las Tentaciones 9' en República Dominicana también obtuvo excelentes resultados con un 12% de cuota y más de 1,5 millones de espectadores. Eso sí, no pudo superar a 'El Hormiguero' (14,8% y 1,9M) ni a 'La Revuelta' (12,6% y 1,6M), que este miércoles regresaron tras el parón navideño.

Estos registros, en especial el enorme 20,1% del tramo principal de la emisión, permitieron que, este miércoles, Telecinco lograra sobrepasar el umbral del 10% de cuota en su promedio diario con un 10,6%. Algo que no había sucedido en lo que llevábamos de 2026 y desde hace varias semanas. No obstante, se mantuvo en la tercera posición por detrás de Antena 3 (13,6%) y La 1 de TVE (12,8%).

Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

