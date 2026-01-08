Telecinco revive con una noche de récord en audiencias: 'La Isla de las Tentaciones 9' arrolla con máximo de temporada

'La Isla de las Tentaciones' ha vuelto a demostrar su incontestable poderío en audiencias y, sobre todo, que es uno de los pocos reductos que sobrevive a la crisis sin precedentes que atraviesa Telecinco en la actualidad.

La entrega número 25 que acogió las hogueras finales de la novena edición del formato se disparó a un espectacular 20,1% de cuota de pantalla, con casi 1,5 millones de telespectadores de media a pesar de finalizar pasada la 1 de la madrugada.

Se trató del máximo de temporada para 'La Isla de las Tentaciones 9', que, aunque ha registrado un gran rendimiento durante sus dos meses de emisión, no había alcanzado o superado la codiciada barrera del 20% de share hasta ahora.

Desorbitado 38,2% de share en jóvenes y 34,4% en adultos-jóvenes

El cara a cara ante el fuego de las cuatro parejas que llegaron al final de la experiencia (Juanpi y Sandra, Claudia y Gilbert, Enrique y Andrea y Almudena y Darío) tuvo un alto poder de convocatoria entre el público; especialmente en el juvenil con un desorbitado 38,2% de share en jóvenes de 13 a 24 años y un 34,4% en adultos-jóvenes de 25 a 44. Este formidable seguimiento otorgó así a Telecinco una noche de récord y un providencial respiro en audiencias tras un arranque de año muy complicado.

Audiencias que el programa conducido por Sandra Barneda lideró sin oposición frente al 12,6% y 1,1 millones de seguidores que cosechó el estreno de 'Nos vamos de madre' en Antena 3, el nuevo programa de Roberto Leal y su madre; y el 9,6% (con 687.000 fieles) que anotó La 1 de TVE con la película Jurassic World: Dominion

Además, el tramo express del último capítulo de 'La Isla de las Tentaciones 9' en República Dominicana también obtuvo excelentes resultados con un 12% de cuota y más de 1,5 millones de espectadores. Eso sí, no pudo superar a 'El Hormiguero' (14,8% y 1,9M) ni a 'La Revuelta' (12,6% y 1,6M), que este miércoles regresaron tras el parón navideño.

Estos registros, en especial el enorme 20,1% del tramo principal de la emisión, permitieron que, este miércoles, Telecinco lograra sobrepasar el umbral del 10% de cuota en su promedio diario con un 10,6%. Algo que no había sucedido en lo que llevábamos de 2026 y desde hace varias semanas. No obstante, se mantuvo en la tercera posición por detrás de Antena 3 (13,6%) y La 1 de TVE (12,8%).