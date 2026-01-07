Se destripa el futuro de Claudia y Gilbert tras 'La Isla de las Tentaciones 9' y hay una sorpresa que no se vio venir

'La Isla de las Tentaciones 9' toca a su fin y, este miércoles, 7 de enero, Telecinco acoge las hogueras finales de las cuatro parejas que han llegado hasta el final de la aventura. Entre ellas, una de las que más polémica ha levantado a lo largo de estos meses: la compuesta por Claudia y Gilbert.

Ante la decisión final de cómo abandonar la isla -si juntos, solos o con un nuevo amor- lo que se sabe, mediante filtraciones, es que ha habido varios giros de los acontecimientos en la situación de Claudia y de Gerard, el tentador con el que quería consolidar una relación fuera del reality presentado por Sandra Barneda.

Según las investigaciones difundidas por Lacuernis, Claudia, al poco tiempo de salir de 'La Isla de las Tentaciones 9', en verano, comenzó un idilio con una persona anónima. Se llama Sergio y, actualmente, llevarían cuatro meses de relación, que habrían iniciado en agosto.

El susodicho subió una foto con ella en Instagram cuando tenía el perfil privado antes de que comenzara la emisión del formato de Telecinco, y por cómo se les vio parece evidente la naturaleza de esa relación. Lo cierto es que el chico habría intentado disimular afirmando que Claudia es su mejor amiga, pero en realidad es su novia tal y como indica la citada fuente.

En conclusión, Claudia y Gerard no tuvieron ningún futuro fuera de la burbuja de 'La Isla de las Tentaciones'. Ninguna sorpresa por otra parte, ya que era de esperar que lo suyo no prosperase. La duda que queda es si Gerard le dio la 'patada' a Claudia, viceversa o si se trató de una decisión mutua, consensuada y amistosa. En paralelo, también se confirma que no hubo posibilidad de acercamiento, y mucho menos de reconciliación, entre Claudia y Gilbert tras el programa.

Y respecto a Gerard, hay sorpresa (y gorda). El manchego fue pillado con una chica en la feria de Albacete en el mes de septiembre. Recordemos que 'Tentaciones' se grabó en julio. Se les fotografió muy, muy acaramelados. Y esa chica era Patricia Guirado, actriz y psicóloga, que en 2019 fue noticia en medios del corazón por haber sido novia de Miguel Ángel Silvestre supuestamente.

Además, durante un tiempo, ambos colgaron imágenes en los mismos lugares, lo cual constataría que entre ellos pasaron... cosas. Sin embargó, no parece que fuera una relación seria y solida ni mucho menos, sino un mero flirteo. Después de septiembre, nada más se ha sabido sobre esta 'historia'.