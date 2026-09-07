¿Quiénes son Nacho y Náyades, pareja de 'La Isla de las Tentaciones 11' con vínculo con el rey Felipe VI y pasado en 'Supervivientes'?

Nacho (25 años) y Náyades (22 años) es una de las parejas de 'La isla de las tentaciones 11' que más va a dar que hablar. Y es que a él ya le conocemos por dos cuestiones muy importantes. Para empezar, el joven es nieto de un primo del rey emérito, Juan Carlos I, por lo que es un Borbón.

Por otro lado, el modelo también participó en 'Supervivientes' en la edición de 2022 en la que quedó como cuarto finalista tras perder el duelo con Nacho Palau. Ahora cambia Honduras por República Dominicana y la aventura por un reality en el que pondrá a prueba su amor y su pareja con Náyades.

Por su parte, Náyades tiene 22 años y procede de Badajoz y es estudiante de Derecho. Los dos se conocieron en un evento de influencers cuando él todavía mantenía una relación con Paula Cubarsí, que participó en la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' como soltera. Sin embargo, él acabó poniendo fin a esa historia y acabó besando a Náyades.

Cuando ella se mudó a Madrid, él se tuvo que marchar tres meses a China y al regresar la pasión inundó su relación. Náyades es más celosa e impulsiva que Nacho. Él es más vengativo. Ambos son intensos. Nacho quiere participar en 'La isla de las tentaciones' para confirmar si realmente está con la persona indicada y ella para comprobar si Nacho la respeta como él dice. Ambos quieren superar estar prueba de amor y dar el paso de vivir juntos.

En las redes de 'La isla de las tentaciones', la pareja ha avanzado cuáles son sus objetos imprescindibles para su aventura. En el caso de Nacho confiesa que se lleva un anillo que es muy especial para él pues además se lo regaló la madre de Náyades así como las fotografías conjuntas que tienen. Mientras ella se lleva una caracola que cogió el propio Nacho en su paso por 'Supervivientes' que es muy especial para él y un collar que le regaló su novio con un corazón rojo