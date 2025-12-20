Antía, del equipo de Pablo López se corona ganadora de 'La Voz 2025' en Antena 3

Tras doce semanas de competición, 'La Voz 12' ha llegado este viernes 19 de diciembre a su gran final. Antía del Equipo de Pablo López, Audrey del Equipo de Malú y Oihan y Kimi Touw del Equipo de Sebastián Yatra eran los cuatro finalistas que se jugaban la victoria.

Ha sido una noche llena de emociones y de mucha música. Y es que además de cantar en solitario y demostrar a la audiencia por qué merecían ser la mejor voz de nuestro país, los cuatro finalistas se han subido al escenario acompañados de grandes artistas.

Laura Pausini, David Bustamante, Melody, Pastora Soler, Sergio Dalma, Blanca Paloma, Pablo Alborán, Edurne, Ana Torroja y Beret han sido los artistas invitados que han participado en esta gran final de 'La Voz 12' en Antena 3 con actuaciones muy especiales junto a los finalistas.

Y si los finalistas se la jugaban, también lo hacían sus coaches. Tras dos años quedándose sin representantes en la final, Malú ha optado esta vez a la victoria junto a Pablo López y Sebastián Yatra, que ha contado con dos representantes de su equipo. El que se ha ido de vacío en su debut como coach ha sido Mika.

Tras todas las actuaciones llegaba el momento de conocer el veredicto del público, que ha podido votar durante toda la semana a través del teléfono y de los SMS así como de forma gratuita a través de la web de Antena 3. De primeras, Eva González revelaba quienes eran los dos más votados y por ende quienes optaban a la victoria

Y finalmente, Antía, la única concursante finalista del equipo de Pablo López es la que se ha alzado con la victoria tras una final muy ajustada en la que los otroa tres concursantes se han quedado por detrás muy empatados.