Así será la final de 'La Voz 2025' en Antena 3: Sus 4 finalistas, 10 artistas invitados, fecha y horario

'La Voz' llega este viernes a la final de su duodécima edición en Antena 3. La competición llega a su fin tras intensas semanas de mucha música, emoción y sorpresas. Será una jornada muy especial en la que conoceremos cuál de los cuatro finalistas se hace con la victoria a partir de las 22:00 horas en directo.

Antía del Equipo de Pablo López, Audrey del Equipo de Malú y Oihan y Kimi Touw del Equipo de Sebastián Yatrason los cuatro finalistas de la temporada. Solo uno de ellos conseguirá relevar a Manuel Ayra como ganador llevándose el trofeo y el premio de un contrato discográfico con Universal Music para grabar un single.

El público escogerá al vencedor en una intensa noche repleta de emociones y también muchas actuaciones. Las votaciones para elegir al ganador llevan abiertas desde la Semifinal y se cerrarán al final del programa; momento en que sabremos quién gana ‘La Voz’. Se puede votar por el ganador en la página web del programa y también a través de llamadas y mensajes SMS.

Malú, Sebastián Yatra, Pablo López y Mika, los coaches de 'La Voz 12' llevarán a cabo actuaciones en solitario de uno de sus últimos temas además de acompañar a los finalistas en esta noche tan especial.

Pero para esta gran final, 'La Voz 12' contará con la participación de hasta diez estrellas invitadas. Así, por el escenario pasarán Laura Pausini, David Bustamante, Melody, Pastora Soler, Sergio Dalma, Blanca Paloma, Pablo Alborán, Edurne, Ana Torroja y Beret. Todos acompañarán a los talents y realizarán diferentes actuaciones a lo largo de la noche.

Los cuatro finalistas de 'La Voz 12'

Oihan (19 años) Guipuzkoa – EQUIPO SEBASTIÁN YATRA

Exparticipante de ‘La Voz Kids 2022’, donde llegó hasta las batallas, Oihan vuelve al escenario donde fue feliz porque quiere demostrar cuánto ha mejorado en estos años. Oihan viene a La Voz acompañado de todas las mujeres que forman parte de su vida y que son las que le siguen allá donde canta.

Después de participar en el equipo Aitana en ‘La Voz Kids’, conquistó a Sebastián Yatra y Mika en las ‘Audiciones a ciegas’ con ‘Skyfall’.

Antía (20 años) Vigo – EQUIPO PABLO LÓPEZ

Antía es estudiante de arquitectura y, es sus ratos libres, cantante callejera. Es una chica especial, diferente, a la que le gusta disfrutar de la soledad. Conquistó a Sebastián Yatra en las Audiciones a Ciegas cantando ‘Confieso’.

En la segunda noche de Asaltos Pablo López tuvo claro que Antía debía unirse a su equipo y la robó. La gallega conquistó al público de la Semifinal con su interpretación de 'Quererte bonito' sola en el escenario

Audrey (25 años) Barcelona – EQUIPO MALÚ

Audrey creció rodeada de música gracias a sus padres, que son cantantes. Desde pequeña, supo que quería dedicarse al arte. Tras años formándose en danza, teatro y modelaje, hace cinco años decidió centrarse profesionalmente en el canto gracias a que su padre la sacó a cantar una noche de imprevisto en uno de sus conciertos.

En las Audiciones a Ciegas Malú decidió utilizar el botón del arrepentimiento tras una increíble actuación. Con Audrey El equipo de Malú vuelve a estar presente en la gran final de ‘La Voz’ 2025 después de tres ediciones sin representación.

Kimi Touw (28 años) Las Palmas – EQUIPO SEBASTIÁN YATRA

Kimy empezó cantando en una banda de rock y, actualmente, trabaja cantando en hoteles, chiringuitos, eventos... y asegura que todo lo que ha conseguido en la vida ha sido por sí misma. Cree que no ha llegado más lejos en la música por no haber podido pagarse una formación, ya que sus orígenes han sido muy humildes.

Comenzó su andadura en ‘La Voz’ conquistando a Sebastián Yatra con ‘Human’ de Rag’n Bone. Kimy Touw protagonizó uno de los momentos más conmovedores de los Asaltos del equipo de Yatra interpretando ‘Million reasons’ y consiguió su plaza en la Gran Final tras su actuación cantando ‘Before You Go’ en la última Semifinal.