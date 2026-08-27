'La Promesa', avance del capítulo del viernes 28 de agosto: la confesión de Máximo y la estafa a Manuel en RTVE

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 emitirá este viernes 28 de agosto, Julieta convence a Manuel de no ceder ante Ciro: será ella quien lidie con su marido. Cristóbal y Teresa no encuentran solución al problema de las cocinas. Leocadia y Lorenzo niegan haber filtrado la noticia de la paternidad de Máximo; Alonso no da con el culpable. Manuel rechaza la propuesta de Ciro con firmeza, no va a licenciar su motor a más fabricantes.

Máximo irrumpe en la reunión sobre la boda y Ángela lo echa sin contemplaciones. Carlo confiesa a Samuel que le pedirá matrimonio a María Fernández. Martina y Adriano, por su parte, concluyen que solo queda aceptar el ultimátum de Jacobo y separarse para siempre. Ricardo y Teresa son relegados a la cocina como solución de emergencia.

Ciro discute con Julieta delante de Manuel, que se tiene que morder la lengua tal y como prometió a Julieta. A Lorenzo se le ocurre una nueva idea para estafar a Manuel, ¡y es todavía más peligrosa! Máximo revela a Leocadia quién filtró la noticia de su paternidad a la prensa. ¿De quién se trata?

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 893 emitido este jueves 27 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Pía estaba tentada una vez más de contarle a Curro la verdad sobre la muerte de Jana cuando él le insistía en que sea su madrina. Ricardo y Carlo se enfrentaban a Julio por llevar a las cocineras al límite, pero Tomasa cortaba la discusión. Lorenzo animaba a Ciro a presionar a Manuel usando a Julieta. Y el heredero del marquesado confesaba a la joven que le ha dicho a Jana, cuando visitaba su tumba, que estaba enamorado de ella.

Jacobo volvía a amenazar a Martina: si habla, dirá que fue ella quien le fue infiel, cargando sobre la muchacha la ruptura. Alonso convencía a Leocadia de adelantar la boda y Máximo se ofrecía a participar. Martina y Adriano seguían en manos de Jacobo. Si él contaba la verdad, las consecuencias serán gravísimas.

Leocadia proponía a Ángela que dejé participar a Máximo en la boda, pero Ángela lo rechazaba. Curro también pensaba que sería bueno. Julieta, que ha vuelto a discutir con Ciro, le prohibía a Manuel que ceda antes las peticiones de su marido. Sabe que él la maltrataba para conseguir lo que quiera de Manuel.