'Amarga Navidad', la última película de Pedro Almodóvar, ya se puede ver en televisión a través de esta plataforma

Con la llegada del verano, Movistar Plus amplía el listado de títulos de su extenso catálogo cinematográfico, brindando algunos de los estrenos más destacados de los últimos meses a la comodidad del streaming para quiénes combaten el calor desde casa. Así, la plataforma incluirá desde este viernes 10 de julio en su oferta 'Amarga Navidad', el último aclamado film que Pedro Almodóvar estrenó en la gran pantalla a finales de marzo.

Tras recaudar cerca de 3 millones de euros en las taquillas españolas y convertirse en uno de los estrenos más comentados del año durante su paso por el Festival de Cannes, donde participó en la Selección Oficial a Concurso con una gran respuesta por parte del público, el último film del cineasta hará oficial su llegada al streaming con un gran despliegue de su filmografía en la plataforma.

'Amarga Navidad' llega a Movistar Plus con una programación especial celebrando el legado de Pedro Almodóvar

Y es que, Movistar Plus ha preparado todo un evento para la llegada de 'Amarga Navidad' a su catálogo, dedicando una programación especial al manchego en la que repasar algunas de sus obras más aclamadas. Así, los usuarios de la plataforma podrán revisitar algunas de las joyas del universo creativo de Almodóvar que a lo largo de las décadas han revolucionado e influido en la cultura popular de nuestro país y la manera de hacer cine y contar historias.

El film, que llegó a los cines el pasado 20 de marzo, reúne a nombres destacados del panorama español e internacional como Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Rossy de Palma, Quim Gutiérrez, Patrick Criado, Milena Smit, Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie. La película narra la historia de Elsa, una directora de publicidad que pierde a su madre durante un largo puente del mes de diciembre. Durante este duro trance, la protagonista se refugia en su trabajo sin permitirse pasar el duelo, por lo que decide viajar junto a su amiga Patricia a Lanzarote para alejarse de Madrid y los recuerdos.

La programación especial con la que Movistar Plus celebrará la llegada de la película a su listado de títulos y la trayectoria de Pedro Almodóvar incluirá títulos tan destacados como 'Volver', con Penélope Cruz y Carmen Maura, 'Todo sobre mi madre', la cual le valió al director su primer premio Oscar en la categoría de Mejor película en lengua extranjera y 'Hable con ella' entre otros. También destacan clásicos como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' o '¡Átame!', además de una miniserie documental que analiza la figura y el legado del manchego, 'Pedro x Javis' y el especial 'Almodóvar, en La habitación de al lado'.