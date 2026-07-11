'Sueños de Libertad', avance del capítulo 602 del lunes 13 de julio: Una inesperada llegada y el ultimátum a Pablo en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y precisamente ahora las tramas viven momentos decisivos con el embarazo de Marisol y el futuro de la fábrica tras la decisión de Hugo Brossard de mantener la producción en Toledo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián insiste en no acudir a la fiesta de los trabajadores en la cantina para evitar problemas con Gabriel. Mientras, Marta y Tasio se enfrentan después de que ella le reproche a su hermano que se haya saltado la decisión de Claudia y haya trasladado a Paula a la tienda, después de que Miguel asegurara que no podía seguir en saponificación por sus problemas de alergia. Además, no duda en advertirle de que no va a acabar bien con tanto error cometido.

Precisamente, Paula no es bien recibida en la tienda pues ni Claudia ni Valentina están de acuerdo con la decisión. Asimismo, Claudia deja claro que Tasio es un sinvergüenza y la joven les avisa de que ella no quería trabajar en la tienda, pero necesita el trabajo. Por su parte, Miguel decide sincerarse con Claudia sobre sus sentimientos y cómo necesita tiempo para avanzar en su relación, y le reconoce que nunca ha besado a una chica.

Los trabajadores disfrutan en la cantina de la fiesta, mientras Digna felicita tanto a Salva como a Mabel por haber hecho todo perfecto. En ella, Valentina y Andrés se reencuentran y ella vuelve a rechazarle. Pero alguien inesperado irrumpe en la verbena y acapara todo el protagonismo. Y es que Damián accede finalmente a ir después de los ruegos de su mujer y los consejos de Julia.

Fina acepta finalmente hacer de fotógrafa en la fiesta para hacer un reportaje. Por otro lado, Marisol le da un ultimátum a Pablo, después de que él insista en que va a seguir con su familia y con su mujer y de que le pida que se marche de Toledo. Ella le deja claro que se irá de España y jamás volverá a saber nada ni de ella ni de su hijo.

Tras presentarse en la fiesta, Damián hace un discurso ante los trabajadores provocando que él y Gabriel tengan un fuerte enfrentamiento en el despacho. El patriarca le deja claro que su legado jamás se borrará y terminará siendo él quién pierda todo. Y Digna no duda en frenar una agresión hacia su marido.

Damián irrumpe en la fiesta de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras descubrir por boca de Valentina, que ella y Andrés han roto su relación, Begoña se siente culpable de la ruptura y hablaba con Andrés sobre cómo acabaron las cosas entre ellos dos.

Eduardo sigue con las dudas de hacer con Roque y decidía ir a visitarle presentándose de momento como su tío sin revelarle su paternidad. Lo que no esperaba el chófer es que su hermano Federico le dejó escrita una carta antes de morir. ¿De qué se trata?

Después de que Miguel huyera despavorido cuando intentó cogerle de la mano, Claudia se desahogaba con su tía y le contaba todo lo que pasó con él y Manuela advertía a su sobrina de lo que piensa sobre la actitud siesa del doctor.

Tasio no paraba de darle vueltas al asunto de Paula pues se comprometió a cambiarla de puesto pero la negativa de Marta y Claudia a que trabaje en la tienda lo complica todo. Y por ello, se armaba de valor y le pedía un desesperado favor a Gabriel.

Tras descubrir que Nieves sabe lo de su embarazo, Marisol no dudaba en confrontar directamente a la mujer. Por último, tras quedarse sin fotógrafo para la fiesta de los trabajadores, Cloe decidía hacerle una propuesta a Fina.