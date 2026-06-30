Atresmedia anuncia a los cuatro coaches de 'La Voz Kids 12', con tres repetidores y una sonada vuelta un año después

Pese a que actualmente se está emitiendo la undécima edición de 'La Voz Kids', la maquinaria del formato musical no para. Y es que Antena 3 ya se encuentra grabando las nuevas ediciones tanto de 'La Voz' original con adultos como de la versión con niños con Eva González de nuevo al frente.

Por eso, este martes la cadena de Atresmedia ha anunciado al plantel de coaches de la próxima edición de 'La Voz Kids' en el que habrá tres repetidores con respecto a la edición que se emite actualmente en la noche de los sábados y el regreso de un coach que ya sabe lo que es ganar el programa.

Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco se mantendrán en las sillas de coaches de la próxima edición de 'La Voz Kids' mientras que Luis Fonsi dejará su hueco. Su lugar lo ocupará Manuel Turizo, que ya participó en la décima edición en 2025 y de hecho fue el ganador de aquella temporada con Lucas Paulano.

Con este anuncio, Antena 3 completa los cuartetos de coaches de las próximas ediciones de 'La Voz' y 'La Voz Kids' tras anunciar hace unas semanas el regreso de Melendi al formato de adultos diez años después junto a Mika, Lola Índigo y Pablo López.

Lo que queda por saber es quiénes serán los artistas que acompañarán a los coaches como asesores en la segunda fase del formato. En esta edición hay que recordar que Leire Martínez es la compañera de Edurne mientras Becky G está acompañando a Ana Mena y Antoñito Molina a Antonio Orozco. Por último, Melody es la asesora de Luis Fonsi.

El talent show regresará tras haber consagrado su gran éxito en su actual edición. ‘La Voz Kids’ sigue triunfando cada semana como el programa líder y más visto de la noche de los sábados. En lo que lleva de temporada el programa lidera con una media del 12,8% de cuota de pantalla, más de 1 millón de seguidores y 3,1 millones de espectadores únicos. Con este resultado consigue unas ventajas con sus competidores de +4,5 y +3,6 puntos.