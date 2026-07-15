Gritos y acusaciones de "racismo" y "delito de odio" en 'En boca de todos': Nacho Abad detiene su conexión más tensa

El artículo de Mariano Rajoy continúa suscitando la polémica en la mesa de debate de 'En boca de todos' incluso pasado el encuentro Francia-España del que salimos victoriosos este martes. Nacho Abad retomaba este miércoles el debate sobre la polémica del expresidente del Gobierno repasando su nueva pulla a Francia, y ha tenido que parar en seco el programa de Mediaset ante el fuerte encontronazo entre dos de sus colaboradores.

El formato de Cuatro cedía su altavoz durante la tertulia de este miércoles a José Andrés, un fanático de las crónicas de Rajoy que ha conectado en directo con el presentador y compañía dispuesto a defender "el humor" del expolítico del PP. "Un hombre que lleva en las botas la bandera de Marruecos dudo que sea demasiado español", comenzaba sentenciando el invitado, refiriéndose a Lamine Yamal.

Pablo Fernández se planta ante Nacho Abad en 'En boca de todos': "Esto no se puede permitir, Nacho"

"¡Esto no se puede consentir! ¡Yo con esta gente no debato!", clamaba entonces Pablo Fernández, que había conectado también con 'En boca de todos' para analizar la nueva polémica. "¡O se va él o me voy yo! Esto es infame, no se puede permitir en un programa de televisión. ¡Esto es racismo! ¡Qué vergüenza! ¡Es un racista asqueroso! ¡Es delito de odio!", ha insistido el portavoz de Podemos ante el silencio de Nacho Abad.

INTOLERABLE. Un sujeto se hace pasar por un fan de las columnas de Rajoy para soltar un discurso xenófobo y racista INACEPTABLE, llegando a decir que Lamine Yamal no es español.



ESTO NO SE PUEDE PERMITIR NI EN UNA TV, NI EN NINGÚN ESPACIO EN ESTE PAÍS. ESTO ES UNA VERGÜENZA.👇🏻 pic.twitter.com/zwNVNqbndc — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) July 15, 2026

Y mientras el fanático del expresidente del Gobierno trataba de justificarse por encima de los gritos, el colaborador habitual del espacio de Cuatro no ha cesado en su denuncia. "No se puede consentir esto, ¡es racismo! ¡O se va él o me voy yo! Esto no se puede permitir, ni por audiencia ni por nada", ha reiterado una y otra vez Fernández hasta que finalmente el presentador ha puesto fin al cruce de acusaciones.

"¿Me dejáis hablar? ¡Gracias! Para mí, Lamine Yamal es español, para mí Nico Williams es español", ha sentenciado Nacho Abad echando por tierra las afirmaciones de su invitado, que no ha dudado en respaldar la "lógica" de Rajoy. "No estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho José Andrés", insistía entonces dejando más que clara su postura acerca de este tema.

Sin embargo, no ha dudado en lanzar una advertencia al rostro habitual de la tertulia, plantándose ante sus repetidos ultimátums. "Y Pablo, no me gusta que me amenacen. Si te quieres ir, te vas. Y ahora, os voy a despedir a los dos. Gracias", terminaba señalando el conductor de 'En boca de todos', cortando por lo sano y dando por zanjado el asunto antes de tiempo como respuesta a las formas de ambos colaboradores.