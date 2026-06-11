RTVE paraliza las emisiones de 'Cifras y Letras' durante los próximos meses en la parrilla de La 2

Movimiento de gran calado en la programación de RTVE. La corporación pública ha decidido suspender las emisiones de estreno de 'Cifras y Letras' desde este jueves 11 de junio y durante los próximos meses de verano.

Con motivo de la retransmisión del Mundial de Fútbol FIFA 2026 en La 1 de TVE (del 11 de junio al 19 de julio), y debido a que muchos de los partidos coinciden en horario con el concurso presentado por Aitor Albizua, se ha optado por detener la difusión de entregas nuevas.

En su lugar, La 2 de RTVE ocupará esa franja con segundos pases de 'Cifras y Letras', es decir, con reposiciones que permitirán que el formato cultural siga presente en la programación. Será a partir de este mismo 11 de junio, día en el que arrancará el torneo futbolístico intercontinental (México-Sudáfrica), cuando se ejecute esta determinación.

Desde la producción se asegura que el programa, uno de los mayores pilares de la parrilla del canal secundario de RTVE, volverá con normalidad de cara a septiembre -sin concretar fecha- con el inicio de la nueva temporada televisiva.

'Cifras y Letras' ha cerrado su mejor curso en audiencias

Una temporada que se espera sea tan exitosa (o más) que esta que concluye. 'Cifras y Letras' ha cerrado su mejor curso en audiencias con un 5,8% de cuota de pantalla y 711.000 espectadores de media, su más alto resultado hasta ahora. Supone una mejora de siete décimas con respecto a la temporada anterior.

Además, 'Cifras y Letras' ha destacado en jóvenes de 13 a 24 años (3,7%), de 25 a 44 años (4,1%), 45 a 64 años (5,1%) y mayores de 65 (7,3%), superando la media de la cadena, lo que demuestra la atracción que ejerce el espacio en targets juveniles y familiares. Por comunidades autónomas, ha incrementado y afianzado su penetración en Castilla y León (11,2%), Aragón (9,1%), Euskadi (7,4%), Madrid (6,9%), Navarra (6,8%), Castilla-La Mancha (6,5%) y Comunitat Valenciana (6,4%).

Aparte de los datos cuantitativos, esta tercera temporada ha obtenido reconocimientos tan prestigiosos como su segundo premio ALMA consecutivo al Mejor Guion de Concurso, que se suma al FesTVal 2024 y el Iris de la Crítica 2024 otorgado por los periodistas especializados en televisión.

Isabel Raventós, productora ejecutiva del programa y CEO de Atomis Media, la compañía audiovisual que produce el concurso en colaboración con RTVE, ha hecho balance de la temporada: "Estamos muy satisfechos con los resultados de esta temporada y la respuesta del público".

"'Cifras y Letras' concentra uno de los mejores datos de fidelidad del panorama televisivo y con menor fuga de espectadores. La mecánica del concurso hace que nuestra audiencia permanezca pegada a la televisión desde el primer al último minuto. Además, queremos destacar que seguimos en una línea muy positiva atrayendo a público joven, como demuestra el crecimiento en nuestros soportes digitales. No sólo conseguimos aumentar el impacto en redes sociales, sino que también estamos creando una comunidad muy fiel y cada vez más colaborativa", defiende.