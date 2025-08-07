Llaman "estafadora" a Carmen Borrego en 'Tardear' y avisa con su marcha: "Me voy. Qué os den"

En las últimas semanas, los programas de Telecinco no han dudado en querer enfrentar a Terelu Campos y Carmen Borrego por sus posados en bañador. Pero 'Tardear' daba un paso más allá al lanzar hace unos días una encuesta para saber si la audiencia quería que Carmen se pusiera el bikini con el que había posado su hermana en la revista Lecturas.

"Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a 'Tardear'. Carmen Borrego, ¿sabes que las promesas hay que cumplirlas no?", le empezaba diciendo Verónica Dulanto a su compañera. "Yo siempre que puedo las cumplo", aseveraba la colaboradora. "Más te vale, más te vale", le advertía la presentadora.

"No sé si recuerdan que el otro día Carmen Borrego se sometió a una encuesta", explicaba Verónica Dulanto cuando su compañera la cortaba para matizar y decir que "me sometisteis a una encuesta". "Bueno sí, en fin, la encuesta se trataba de lo siguiente, ¿quieren ver a ustedes que Carmen Borrego se ponga el bikini de su hermana Terelu? Y resulta que el 73% de todos ustedes dijo que sí que la querían ver con este bikinazo, y como dijiste que te pondrías la versión tanga, suerte tienes de que es normal", añadía la presentadora de 'Tardear'.

Era al final del programa cuando Verónica Dulanto le pedía a Carmen Borrego que cumpliera su promesa y se pusiera el bikini de su hermana Terelu. Así, la colaboradora se marchaba del plató para ponerse el bañador. "Pero yo quiero que no se ponga el caftán y que no se quite las botas", comentaba Leticia Requejo.

Carmen Borrego amenaza con dejar 'Tardear' tras la crítica de sus compañeros

Tras unos minutos, Carmen Borrego reaparecía en el plató de 'Tardear' con el bikini pero con truco. Y es que la hermana de Terelu se lo ponía encima de su ropa. "Te digo una cosa Carmen, es verdad que oye no has faltado a la verdad, pero tengo que decirte que esto que has hecho para los espectadores me parece una estafa", soltaba Verónica Dulanto. "Absolutamente", recalcaba Leticia Requejo. "Eres una estafadora ehhh", apostillaba Belén Rodríguez.

"Le he dicho a un compañero que me grabara pero es que en el plató hacía un poco de frío y no me quería enfriar", se justificaba la hija de María Teresa Campos mientras sus compañeros no paraban de criticarla. "Encima de que me lo pongo, anda y qué os den. Me voy", aseveraba levantándose de su asiento y amenazando con dejar el programa.

Pero Verónica Dulanto le pedía que volviera porque habían querido ver como le quedaba el bnikini sin ropa y utilizaban la inteligencia artificial. "Si parezco Bárbara Rey", reaccionaba Carmen Borrego. "Parece la de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'", apostillaba Belén Ro. "Ay no, eres Laura Bozo", añadía la colaboradora.