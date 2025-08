Yurena cancela su visita a 'Fiesta' por un accidente y se planta ante lo que le piden: "No voy a hacer mamarrachadas"

Tras el estreno de 'Superestar', la serie basada en la vida de María del Mar Cuena Seisdedos, Yurena ha vuelto a estar en el centro de la noticia. Hace una semana visitaba 'De Viernes' y este sábado tenía previsto acudir a 'Fiesta'. Sin embargo, la cantante daba plantón al programa que este verano presentan César Muñoz y Álex Blanquer tras haber sufrido un accidente hace unos días.

Así, 'Fiesta' cebaba que este sábado iba a volver a hablar del "Tamarismo" y de todo el fenómeno que se produjo en el año 2000 con la irrupción de Tamara en el panorama musical con el "No cambié" y el "Hoy voy a salir a por ti". Además adelantaba que iban a contar con la propia artista en el plató.

Sin embargo, Omar Suárez paralizaba 'Fiesta' para anunciar una noticia de última hora que afectaba de lleno a la escaleta del programa. "Ha ocurrido un suceso, ahora mismo. Estábamos anunciando toda la tarde que iba a haber una entrevista y una actuación con Yurena, antes conocida como Tamara. "Digo que íbamos a tener, porque nos acabamos de enterar que ella ha sufrido un accidente", explicaba el colaborador.

Yurena conecta con 'Fiesta' y aclara su estado tras sufrir un accidente

Tras ello, Omar Suárez pedía a la dirección de 'Fiesta' poder ir hasta la casa de Yurena para hablar con ella y saber cómo se encuentra y qué es lo que le ha pasado. Finalmente, el colaborador se desplazaba hasta allí y conseguía que la propia Yurena bajara a la calle para hacer una conexión en directo en el programa.

"Primero de todo, lamento muchísimo no poder estar en el plató que era donde tenía que estar y me hacía muchísima ilusión. Pero hace cuatro días sufrí un percance al salir de una cena de trabajo, me caí y tengo la rodilla bastante hinchada, y el tema es que me duele toda la parte de atrás desde el muslo hasta el tobillo y no me puedo ni mover", explicaba Yurena al conectar con César Muñoz y Álex Blanquer.

Después, Yurena no dudaba en dar su palabra de que muy pronto acudirá al plató de 'Fiesta' para cumplir con su compromiso de darles una entrevista. Y pese al incidente que sufrió, la cantante no ha dudado en responder a todas las preguntas que le hacían desde el plató mostrando su felicidad y su orgullo con el éxito que está teniendo la serie de los Javis y volvía a emocionarse cuando le preguntaban por su madre, Margarita Seisdedos.

Por último, tras recordar lo mal que lo pasó y como se la linchó en muchos platós de televisión y en los medios de comunicación, desde 'Fiesta' le pedían si podía cantarles un trozo de "No cambié". Pero ella se negaba. "No, lo siento, estoy en plena calle, estoy herida, he querido hacer el directo porque tenía que estar en el programa, pero no voy a hacer ninguna mamarrachada lo siento", soltaba dejando claro que se negaba a cantar esa canción. "Bueno Yurena cuando estés bien vienes al plató y la cantas con nosotros", le contestaba Álex Blanquer. "Por supuesto, pero el No cambié no ehhh", advertía ella poniendo como línea roja el interpretar ese tema que tantos disgustos le ha dado.