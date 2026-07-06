La importante labor social de 'El show de Paz': La lección en el programa de Telecinco contra la homofobia a través de una cámara oculta

'El show de Paz' ha dado una fundamental lección contra la homofobia en su entrega de este domingo, 5 de julio. El programa que presenta Paz Padilla en Telecinco ha celebrado el Orgullo LGTBIQ+ con una cámara oculta en la que dos actores han puesto a prueba la paciencia de unas señoras que se encontraban en un salón de belleza.

Una de las actrices de 'El show de Paz' se hizo pasar por una manicurista homófoba, mientras que un actor se metió en la piel de un chico gay que acudía a su salón de belleza a hacerse unas uñas de gel. Ella le dejó en ridículo, llegándole a reprochar, incluso, que acudiera a un espacio "reservado" para mujeres. La reacción de las demás clientas que se encontraban en el local fue inmediata. Todas ellas no dudaron en salir en defensa del joven.

Antes de la emisión de la pieza, Paz Padilla lanzaba un mensaje a quienes, a día de hoy, todavía siguen discriminando a otras personas por su orientación sexual: "Lo que hay que entender es que son personas que sienten y que hay que tener un respeto. Tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero respeto. Esto que vamos a ver está preparado, pero tristemente sigue pasando", lamentó la presentadora, dando paso al vídeo en cuestión.

En la cámara oculta de 'El show de Paz', colocada en un salón de belleza, se vio cómo el joven entraba para hacerse las uñas: "Me quería hacer unas uñas de gel, pero el diseño estoy ahí dudando", comenta el chico a la manicurista. "¿De gel? ¿Para ti? Voy a consultarlo", le respondía ella, que acto seguido se dirigía a otra compañera: "Otro chico. ¿Qué hago? ¿Le doy largas? Es que no es nuestro tipo de cliente. Es que ya se están metiendo en cosas de mujeres, no lo entiendo, luego quieren que no se metan con ellos".

La homofobia de una manicurista con un joven gay hace saltar a las demás clientas

Después de que su compañera la aconsejara que le "diera largas", la manicurista se negaba a hacerle lo que le había pedido: "Mira, cielo, lo he consultado y no te vamos a hacer unas uñas de gel. Yo si quieres te saco cinco minutitos y hacemos una manicura un poquito trasparente. ¿Para qué lo querías?", le preguntaba, a lo que el joven respondía que es "para un evento que tengo especial".

"Es que vas a hacer el ridículo, y al final es un evento. Yo lo que quiero es hacerte un favor y que no vayas a hacer el ridículo. Es un consejo. Esto es un espacio de mujeres, tú incomodas", le espetaba ella, dejando completamente descolocadas al resto de mujeres que se encontraban en el salón. Una de ellas, no pudo evitar saltar: "Madre mía. Le estamos diciendo al chico que no se haga lo que él quiere hacerse. ¿Por qué no?".

"Es que sois hombres y os queréis hacer cosas de mujeres", alega la manicurista en la pieza emitida por 'El show de Paz'. En ese momento, otra de las mujeres expresaba su indignación ante lo que está ocurriendo: "Perdóname no puedo más, lo siento. Es que no doy crédito con todo lo que estoy escuchando, es que creo que le estás faltando al respeto. No estamos en el año 1900. Aquí cada uno se pinta las uñas como le da la gana y a ti nadie te ha preguntado si te gusta a ti o no te gusta a ti. Porque a nadie le importa tu opinión y ahora voy a ser maleducada yo, porque tú lo estás siendo".

La cámara oculta desata una trifulca en el salón de belleza

"A mí no me gustaría que un hijo mío…", insistía la mujer, que era inmediatamente cortada por su clienta: "Pues no tengas hijos, porque es lo peor que le puede pasar a tu hijo, tener una madre como tú. Tener una madre que te diga que vas a hacer el ridículo. Pero tú, ¿en qué mundo vives? ¿A ti qué más te da que sea una mujer que un hombre? A ti te ponen una mano delante, pues tú dale lo que te pida".

Sin embargo, la actriz que interpretaba el papel de homófoba de 'El show de Paz' reiteraba: "Yo creo que si fuera tu hijo…". "Tengo 4 hijos, tengo un niño con 10 años y tengo uno con 20 que es gay. Y mi hijo con 10 años lo entiende perfectamente, entiende que su hermano tiene novio", le encaraba la mujer. "Porque lo habrá vivido desde pequeño, por eso es gay", le soltaba sin pudor la manicurista, haciendo perder la paciencia a su clienta: "Eso te hace falta a ti, que te hubieran enseñado educación desde pequeña. ¿Qué más te da con quién duerma cada uno? Mientras haya respeto, mientras haya amor y cariño, lo demás da igual".

"Usted ha saltado porque tiene un hijo gay, pero todas las mujeres no pensamos así", aseguraba la profesional. En ese instante la otra clienta saltaba: "No, no, no, yo pienso exactamente igual que ella y mi hijo no es gay. Es que estamos en el siglo XXI, en el año 2026, que cada uno se haga lo que quiera", le dejaba claro. Más cabreada todavía estaba la otra mujer, que se imaginaba a su hijo viviendo una situación similar a la que estaba viviendo el joven actor: "Yo ahora mismo te diría cuatro cosas que igual se te quitaban las ganas de abrir la boca en un tiempecito. ¿Sabes lo que pasa? Que luego dicen que pasan cosas malas, pero es que hay cosas que te sacan de tus casillas. Y de lo que no soy capaz yo de hacer con nadie, ahora mismo lo haría contigo".

La importante lección que deja 'El show de Paz'

"Es que atender a un chico aquí...", repetía la intérprete de 'El show de Paz', cuya brillante actuación hizo perder la paciencia a más usuarias del salón de belleza en el que estaba sucediendo esta escena: "Pero ni que tuviera tifus o algo". Justo en ese instante, otra señora que esperaba a ser atendida se acercaba al joven y le mostraba su solidaridad: "Yo también hago uñas, si quieres yo te lo hago, de verdad. Porque llevo un buen rato y estoy flipando. ¿Qué más te da?", le preguntaba en tono desafiante a la manicurista 'homófoba'. Pero ella continuaba en sus trece: "Yo le estoy aconsejando". "Pero es que no le tienes que aconsejar nada, que él no te ha pedido ningún consejo", le dejaba claro la clienta más indignada.

"Pues sí, porque él me ha pedido esas uñas y yo le digo no te las hagas porque vas a hacer el ridículo", reafirmaba su argumento. "No sé de dónde vienes, en qué mundo vives, pero yo pienso que el respeto y el amor por delante. Tú haces al contrario", le reprochaba la mujer que le había propuesto al chico hacerle ella las uñas. Finalmente, al ver que todas las clientas estaban del lado del joven, la manicurista aceptaba hacérselas: "Venga, vamos por aquí". Y mientras la víctima agradecía a las mujeres que le habían defendido, la actriz de 'El show de Paz' informaba a todas ellas de que se trataba de una cámara oculta para el programa de Paz Padilla en Telecinco.

"Yo no pienso así. Me alegra mucho que todas penséis así y le hayáis defendido", confesaba la intérprete, asegurando que todo era un papel. La mujer, cuyo hijo es homosexual, no podía evitar romperse y, muy emocionada, dio un tierno abrazo al joven actor. Ante las cámaras de 'El show de Paz', reconocía lo mal que lo había pasado: "Creo que cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz en la vida y ya está, que eso es lo más importante en la vida, la felicidad. Me he visto reflejada porque tengo un hijo gay y me estaba imaginando una situación con él y me quería morir. Imaginarme a mi hijo en esa situación; es que mato".

Tras la emisión de la pieza, Paz Padilla se ponía en la piel de esa señora, convertida en 'heroína de Paz': "Esta persona piensa lo que su hijo puede sufrir con personas como esa". Por su parte, la cantante Natalia Rodríguez, invitada en plató, hizo un importante alegato contra la homofobia: "La pena es que estos son actores, pero a día de hoy, esto está pasando muchísimo. Es muy triste que en el 2026 esto siga pasando. Esto tiene que acabar, por eso es muy importante que se siga celebrando a día de hoy el Orgullo en todo el mundo, porque hay mucho que manifestar todavía", sentenció.