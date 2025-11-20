Vuelan los cuchillos entre Alba Carrillo y Cristina Cifuentes en 'Hasta el fin del mundo' con esta acusación ante las cámaras

Este miércoles, 19 de noviembre, TVE ha emitido, con gran éxito de audiencia, la segunda entrega de 'Hasta el fin del mundo'. Una de las parejas que más está dando de qué hablar del reality presentado por Paula Vázquez está siendo la formada por Alba Carrillo y Cristina Cifuentes. Los rifirrafes entre ellas ya fueron protagonistas de la primera entrega, y lo han vuelto a ser en esta segunda.

Nada más comenzar, el programa cebó un fuerte enfrentamiento entre la colaboradora y la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Aunque la audiencia tuvo que esperar hasta los últimos minutos de emisión, a altas horas de la madrugada, para conocer el motivo de este explosivo encontronazo, que tuvo lugar cerca de la meta de su próximo destino: Tena (Ecuador).

Las concursantes estaban perdidas buscando a una Virgen de Guadalupe en un hotel. En un momento dado, Cristina Cifuentes decidió tomar la iniciativa en la búsqueda, mientras Alba Carrillo se mostraba agotada. Este gesto molestó a la exmodelo, quien estalló contra su compañera: "¿Cris, vamos juntas o vas sola? No, es que cuando tú vas mal, yo te espero".

Lejos de quedarse callada, la expolítica del PP le espetaba: "No sé cómo acertar contigo, de verdad". "¿Seguro? A ver si va a ser al revés, corazón de melón. Porque cuando estuviste ayer mala, la que estuvo contigo fui yo. Ahora se enciende la cámara y tienes que salir", le reprochó Alba Carrillo.

Alba Carrillo acusa a Cristina Cifuentes de querer "chupar cámara"

Estas palabras encendieron a Cifuentes: "Te voy a decir una cosa, Alba. Me da igual el concurso, me jode que piensas eso de mí". Además, le dejó claro que en ningún momento su "intención era chupar cámara". "¡Te lo juro por mis hijos!", añadió, muy enfadada, la expresidenta madrileña, quien insistió en que "lo único que quería era ayudar".

Finalmente, ambas encontraron la deseada Virgen de Guadalupe. Tras completar la segunda etapa firmaron en el registro de 'Hasta el fin del mundo' con el que ponían de manifiesto que habían llegado en segunda posición a la meta. "Yo, particularmente, en esta etapa, lo he pasado mal. Ha habido cosas que me han afectado y me hubiera dado exactamente igual llegar la última", reconoció la expolítica, exhausta por la dureza del concurso.