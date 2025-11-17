Risto Mejide alude a TVE en Mediaset al hablar sin tapujos con Cristina Cifuentes de 'Hasta el fin del mundo'

No es muy habitual que en una cadena se haga promoción de un programa de otra cadena. Por eso, este lunes, ha llamado mucho la atención como Risto Mejide no ha tenido reparos en preguntarle a Cristina Cifuentes por su experiencia en 'Hasta el fin del mundo' a pesar de ser de TVE.

Ya nada más presentarla, Risto Mejide comentaba que "se ha ido hasta el fin del mundo y ha vuelto". Así, Cristina Cifuentes se ha reincorporado a su trabajo en 'Todo es mentira' como colaboradora después de que haya fichado también por otro espacio de Cuatro como es 'En boca de todos' de Nacho Abad.

Después de escuchar algunos de los titulares del día, Cristina Cifuentes celebraba lo incomunicada que ha estado durante los meses de grabación del reality de viajes. "Como está el patio, está horroroso, yo que he estado viajando fuera y he visto mundo y de repente llegas y dices qué bien que he estado sin teléfono", empezaba diciendo.

"¿Qué tal lo has pasado?", se interesaba Risto Mejide. "Mal y bien. Las dos cosas. Ha sido una experiencia muy dura, brutal, pero también con cosas inolvidables. Cuando pasa el tiempo solo te acuerdas de las cosas buenas, pero de momento yo aún lo recuerdo todo, lo malo también. Ha estado muy bien, sobre todo porque viajas por lugares de una forma que de verdad conoces lo que está pasando en ese país", le contestaba la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tras ello, Risto Mejide lejos de querer cambiar de asunto para no promocionar un programa de la competencia, le pedía a su compañera que le contara cosas que no íbamos a ver en el montaje final del programa. "Muchísimas cosas. La mayoría de las cosas no van al montaje final. De hecho en el primer programa mi compañera y yo trabajamos muchísimo y yo viví una de las experiencias más bonitas de todo el viaje", aseveraba.

"Hemos trabajado de todo. Hemos hecho camas en hoteles, hemos hecho de cajeras en supermercados y hemos estado recolectando café en Colombia. Y una de las cosas más bonitas que no salió en el primer programa, es que yo no había pescado nunca, y estuvimos pescando en el Caribe con un pescador y yo pesqué un bonito y fue una experiencia maravillosa", añadía.

De esta manera, Risto Mejide ha hecho una promoción indirecta de 'Hasta el fin del mundo', el nuevo reality que estrenó La 1 el pasado miércoles como líder de audiencia con un 14,3% de cuota y 812.000 telespectadores de media consiguiendo así alargar el buen momento que atraviesa la cadena pública mientras que Mediaset no da pie con bola con 'GH' bajo mínimos.