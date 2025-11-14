Alba Carrillo carga contra 'Hasta el fin del mundo' en TVE y clama en un comunicado por su edición

'Hasta el fin del mundo' arrancó su aventura por Latinoamérica el pasado miércoles en La 1 con una gran acogida: líder de la noche con un 14,3% de share y 812.000 espectadores. Y aunque la respuesta general ha sido positiva, una de sus protagonistas, Alba Carrillo, no ha tardado en poner el grito en el cielo por lo que se ha visto en la primera entrega, señalando al programa por su edición.

La modelo, que ha formado tándem con Cristina Cifuentes para afrontar el 'Pekín Express' de TVE, acabó en el último puesto del ranking durante la primera entrega de la temporada, siendo la última pareja en llegar al punto de encuentro de los personajes. "Somatizo todas las cosas que me pasan, me sale psoriasis en las uñas, cuando me pongo nerviosa se me abren, migrañas…", ha comenzado explicando la concursante en su Instagram tras ver el estreno.

Alba Carrillo carga contra la edición de 'Hasta el fin del mundo': "No representa mi viaje"

"Mientras que estaba viendo el programa de 'Hasta el fin del mundo' me puse malísima, empecé a vomitar…", ha confesado Alba Carrillo, que cargaría entonces contra la falta de fidelidad en el relato que el concurso de TVE ha ofrecido a los espectadores con su montaje final. "No estoy de acuerdo con la edición, no representa el viaje que he hecho", ha sentenciado la ex de Feliciano López.

"Ha sido un viaje maravilloso, creo que han pasado cosas de todo tipo y creo que la edición no representa lo que hemos trabajado Cristina y yo", ha continuado explicando Carrillo a sus seguidores de Instagram, cargando contra el programa por dejar fuera fragmentos importantes de su travesía. "Ese tipo de cosas que son más personales, después de un esfuerzo tan fuerte personal, se han pasado por alto", ha señalado.

A su vez, se ha mostrado muy crítica con 'Hasta el fin del mundo' por poner el foco en la situaciones de conflicto y dejar a un lado los momentos de amistad y hermanamiento del dúo ante la adversidad. "Hemos sido unas luchadoras, unas currantas, y hemos estado sin dormirnos, hemos ido sin comer, sin desayunar, a trabajar, pues la verdad, a mí personalmente, me duele", ha asegurado Alba Carrillo.

"Se han centrado muchísimo en los conflictos de Cristina y míos, conflictos que han sido en la gestión del programa. Hay muchísimas cosas que Alba y Cristina, como pareja, han dado, han trabajado, han luchado, se han reído, han hecho tándem sin conocerse, y me duele que se centren en las disputas", ha terminado lamentando la modelo, asegurando que su malestar físico se debe a las imágenes del programa.