Esta es la inesperada pareja ganadora de 'Hasta el fin del mundo' en la final de su primera edición en TVE

La aventura de 'Hasta el fin del mundo' ha concluido este jueves en La 1 con la emisión de su última entrega con la llegada de los concursantes a la meta final del reality presentado por Paula Vázquez.

Tras muchas semanas de carreras y de retos, las seis parejas de concursantes de 'Hasta el fin del mundo' se han enfrentado a la carrera final con una ruta de más de 2.500 kilómetros que les llevaba hasta el definitivo punto de encuentro en Ushuaia, Argentina.

Esta última etapa ha sido la más difícil de todas debido a las distancias y a las fronteras que han tenido que atravesar entre Chile y Argentina. Por si fuera poco, se han enfrentado a un reto muy complicado: atravesar el Estrecho de Magallanes con fuertes vientos y con riesgo de corte.

En esta última entrega de 'Hasta el fin del mundo' hemos podido ver a Rocío Carrasco y Anabel Dueñas trabajar como revisoras de tren y como recolectoras de setas y a Cristina Cifuentes y Alba Carrillo trabajando en la limpieza de barcos. Por su parte, Jedet y Andrea Compton sobrevolaban campos de tulipanes en Trevelin.

Aldo Comas y José Lamuño conseguían trabajo en un aserradero y sufrían un desvío por carreteras sin asfaltar mientras que Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares se veían obligadas a buscar trabajos extra y a prescindir de los transportes privados para alcanzar su objetivo final. Y JKBello y Nia han vuelto a poner la nota musical al programa.

Jedet y Andrea Compton, ganadoras de 'Hasta el fin del mundo'

Cuando todos llegaban a la meta se ponían como locos porque no encontraban ni a Paula Vázquez y todos eran los primeros en firmar en el libro haciéndoles creer así que habían sido la pareja ganadora. Pero todo tenía truco porque era una firma ciega.

Era después cuando Paula Vázquez les recibía en el Fin del mundo para anunciar quién había ganado 'Hasta el fin del mundo' tras dos meses de aventura. En sexta posición llegaban Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa mientras que Alba Carrillo y Cristina Cifuentes quedaban en quinta posición y Nia y JKBello llegaban en cuarto lugar y Rocío Carrasco y Anabel Dueñas llegaban en tercera posición.

Finalmente, Paula Vázquez revelaba que la pareja ganadora de la primera edición de 'Hasta el fin del mundo' en TVE eran Jedet y Andrea Compton. Con ello, el actor José Lamuño y Aldo Comas se quedaban en segundo lugar. "Estamos en shock, emocionadas, muy cansadas, pero muy felices y orgullosas. No nos lo esperábamos. Ha sido muy guay", reconocían Jedet y Andrea.