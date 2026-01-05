La 1 de RTVE lanza esta oferta para poner la zancadilla a 'GH DÚO 4' en Telecinco (y de la misma productora)

Después de que Telecinco haya confirmado el estreno de 'GH DÚO 4' para el próximo jueves 8 de enero a las 21:50 horas, ahora ha sido La 1 de TVE la que ha anunciado cuál será la oferta con la que tratará de ponerle difícil las cosas al estreno de la nueva edición del reality de Mediaset.

Así, La 1 ha decidido enfrentar la recta final de 'Hasta el fin del mundo' a 'GH DÚO 4' tras retirar el programa que presenta Paula Vázquez de su parrilla la semana pasada después de su fiasco en su salto al martes en relevo de 'Late Xou' tras quedarse sin hueco en miércoles por la Nochebuena y la Nochevieja.

De esta manera, 'Hasta el fin del mundo' volverá a La 1 en la noche de los jueves con su penúltima etapa para contrarrestar el estreno de 'GH DÚO 4' en Telecinco, que precisamente es de la misma productora: Zeppelin TV. También se verá las caras con 'La encrucijada' en Antena 3, 'Horizonte' en Cuatro y el cine de La Sexta.

Cabe señalar además que 'Hasta el fin del mundo' arrancará en torno a las 23:10 horas justo después de 'La Revuelta', que volverá a la parrilla de La 1 tras su parón navideño el próximo miércoles 7 de enero.

Cuanto más cerca está el final ... Más pesa el camino 👣.



La novena, no es una etapa ... Es la antesala de la gloria.



🌎 #HastaElFinDelMundo, el jueves 8 de enero después de 'La Revuelta' en @La1_tve. pic.twitter.com/0yweuqEXyc — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 3, 2026

La primera temporada de 'Hasta el fin del mundo' promedia en sus ocho entregas emitidas por ahora un 12,6% y 789.000 espectadores. No obstante, la tendencia del programa producido por Zeppelin TV ha sido descendente desde el 14,3% que anotó en su estreno al mínimo anotado en su salto al martes con un 9,7%.