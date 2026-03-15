Javier Ruiz y Sarah Santaolalla denuncian el acoso que han sufrido en plena calle y avisan de acciones legales

Javier Ruiz y Sarah Santaolalla han denunciado un episodio de acoso e insultos que han recibido juntos en el aeropuerto. El presentador de 'Mañaneros 360' y la colaboradora televisiva han sido increpados por un hombre públicamente, que muestra una actitud provocadora, tal y como se ha apreciado en un vídeo compartido en sus propias redes sociales.

En dicho fragmento subido por Javier Ruiz en su cuenta oficial de X se escucha a decir a dicho espontáneo en un tono desafiante lo siguiente: "Grábame, grábame, no me importa". "A mí tampoco", le replica el presentador.

Además, el periodista de RTVE ha acompañado estas imágenes del siguiente texto: "Este es el clima social que están sembrando algunos: acosado e insultado por una pareja que ha venido sólo a provocar", ha lamentado. Y ha agregado que se plantean iniciar acciones legales por este episodio. "No tengo el gusto, pero, si les identificáis, presentamos denuncia…".

Este es el clima social que están sembrando algunos: acosado e insultado por una pareja que ha venido sólo a provocar.

No tengo el gusto, pero, si les identificáis, presentamos denuncia… pic.twitter.com/LSR00h8rEq — Javier Ruiz (@Ruiz_Noticias) March 15, 2026

Por otra parte, Sarah Santaolalla ha difundido el mensaje de Ruiz con el siguiente texto: "Tomarse un café es un deporte de riesgo. Cuando te deshumanizan desde un plató, te insultan desde una tribuna o te violentan en las redes, lo siguiente es esto. No poder vivir tranquilo. Ojalá les identifiquen uno a uno".

La analista política, que está en el centro del debate las últimas semanas tras su denuncia por "agresión" a Vito Quiles, y su salida definitiva del programa de Nacho Abad en Mediaset, 'En boca de todos' tras una encerrona de Antonio Naranjo, ha rematado después con otro mensaje.

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​"¿Sabéis lo único que me alegra del altercado de hoy? Estar con un hombre. Para que no monten campañas machistas llamándome "zumbada", "loca", "mentirosa", "víbora" o "denuncia falsa". Nos tienen que insultar o agredir delante de ellos para ser un poco más creídas. Ojalá si algún día pasa algo de mayor gravedad (que es lo que están buscando) estén hombres cerca para no sufrir tanto odio. Terrorífico", ha sentenciado Santaolalla.