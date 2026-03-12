Javier Ruiz censura una intervención en 'Mañaneros 360' para evitar una multa a RTVE: "Es ilegal"

Este jueves, Javier Ruiz se ha tenido que poner serio y frenar en seco a su colaboradora Ana Pardo de Vera para evitar que la Junta Electoral les pueda multar por hablar en 'Mañaneros 360' de las elecciones que este domingo se celebran en Castilla y León.

Todo se producía cuando Javier Ruiz recogía el fuerte rifirrafe entre Manuela Bergerot (Más Madrid) e Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid a causa de la guerra en Irán y su último viaje a EEUU así como los ataques de Carlos García-Pache, el portavoz del PP a la izquierda asegurando que "no les gusta EEUU ni Israel ni la libertad, les gusta más sus nuevos amigos, los terroristas fanáticos, machistas y homófobos de Hamás".

"Entre terroristas y dictadores chapoteando Sánchez y Zapatero, el dúo sacapuntas pretenden ser el buque insignia para romper con las democracias occidentales", añadía el portavoz del PP. Y al volver del vídeo, Javier Ruiz era incapaz de morderse la lengua. "Hay días que es difícil hacer la digestión de ciertas cosas, esta es la respuesta hoy del gobierno de Ayuso", soltaba el presentador.

Era entonces cuando Ana Pardo de Vera tomaba la palabra para defender que el "PP está en un aprieto con el tema de la guerra y se verá a lo mejor no a corto plazo sino a medio y largo plazo como pasó con la guerra de Irak que al final pasó factura y cuando creíamos que no y todas las encuestas daban mayoría absoluta al PP".

"Pero a mí me gustaría llevarlo al terreno local en el sentido de que este domingo hay unas elecciones en Castilla y león, tenemos tractoradas hoy en Madrid", trataba de seguir reflexionando la colaboradora cuando Javier Ruiz le frenaba en seco.

"Me vas a perdonar Ana, me vas a disculpar. La ley electoral que tenemos en este país es tan extraordinaria y es tan fantástica que considera ilegal que nosotros hablemos de elecciones. Se puede hablar en los informativos y se puede hablar en otros espacios, pero aquí no podemos hablar", le cortaba el presentador.

Lejos de quedarse ahí, Javier Ruiz seguía demostrando lo poco que le gusta la ley electoral y como prohíbe a los programas de actualidad de TVE hablar de las elecciones autonómicas. "Esta es una ley extraordinaria, estupenda, de la que pueden imaginar ustedes somos muy muy partidarios y respetuosos. Cumplimiento de la ley, discúlpame Ana", sentenciaba. "Yo periodista no puedo hablar de la actualidad más inmediata pues nada", reaccionaba la colaboradora desmontando la incoherencia de la ley electoral. "Qué bonita la libertad de expresión", apostillaba por su parte Alberto Prieto, subdirector de El Español.