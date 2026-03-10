Javier Ruiz hace ruido en Vox por la manera en la que ha despedido la emisión de 'Mañaneros 360' en TVE este martes

Javier Ruiz se ha coronado por cómo ha dado la réplica a José María Figaredo en su despedida de 'Mañaneros 360' este martes. El diputado de Vox había acusado a La 1 de RTVE de ser 'TelePedro' y amenazado con entrar en la corporación con "lanzallamas y podadora". Y el periodista y comunicador ha cerrado el programa matinal haciéndose eco de ello con una insuperable comparación.

"Si tienen ustedes una edad, seguro que recuerdan a Nancy y sus complementos. Bueno, pues hoy, esto, Nancy y sus complementos. Después de motosierra, lanzallamas y de la bomba atómica, hoy Figaredo promete acabar con Televisión Española con otro complemento", ha introducido con sorna el presentador de 'Mañaneros'.

Acto seguido, se ha emitido el momento en cuestión, precedido por la pregunta de un periodista de RTVE: "Dice Ortega Smith que en Vox se practica el culto al líder y que a todo aquel que disiente le echan. ¿Sería democrático, como dice usted, entrar a TVE con lanzallamas?".

"Donde sí que parece que practican el culto al líder es precisamente en 'TelePedro', que están ustedes todo el día haciéndole la pelota al líder y repitiendo los eslóganes del Partido Socialista. Ahí es donde hay el autentico culto al líder", ha contestado Figaredo.

"Y lo que tenemos que conseguir es, efectivamente, entrar con un lanzallamas, con una podadora", ha añadido a continuación el político de extrema derecha. Así, en la que es ya la enésima amenaza de Vox a RTVE, se ha añadido otro instrumento más para liquidar a la cadena pública y a sus incómodos profesionales.

José María Figaredo, diputado de Vox

"Hoy, con podadora", ha ironizado Javier Ruiz tras exponerse el total. "Menudo arsenal en tiempos de tanta guerra... Un poco de paz y de calma", ha apostillado por su parte Adela González antes de concluirse la emisión de 'Mañaneros 360' para dar paso al 'Telediario 1'.