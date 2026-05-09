'El programa de Ana Rosa' cierra su mejor semana en audiencias de la temporada, muy por encima de la media de Telecinco



Las audiencias dan una alegría a Ana Rosa Quintana, que ha cerrado su mejor semana de la temporada en la mañana de Telecinco del 4 al 8 de mayo con una destacada media del 13,9% de cuota de pantalla.

Se posiciona así como el formato diario más competitivo de la cadena principal de Mediaset y el de mayor aportación, situándose 4,5 puntos por encima de la provisional media mensual, que es de un 9,4%.

🥇 MEJOR SEMANA DE TEMPORADA para @programadear



🥇 Promedia un grandísimo 13.9% de share



🙀 +39% por encima de la media diaria de @telecincoes #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/TJX8eyRzrs — Dos30' (@Dos30TV) May 9, 2026

El lunes, 'El programa de Ana Rosa' registró un gran 14,1%, el martes (su día más débil de la semana) un 12,9%, el miércoles un 14,5% (siendo su segunda mejor marca anual), el jueves un 14,1% y el viernes un 13,7%.

En una semana marcada por la crisis sanitaria del hantavirus, el magacín de actualidad producido por Unicorn Content ha impulsado ostensiblemente su rendimiento, colocándose claramente por encima de su competidor más directo.

Mientras tanto, 'Espejo Público' con Susanna Griso obtuvo un 10,5% el lunes, un 12,9% el martes, un 12,1% el miércoles, un 12,2% el jueves y un 12% el viernes. La media, un 11,9%. En líneas generales, cifras sensiblemente inferiores a las cosechadas por 'El programa de AR'.

Eso sí, hay que puntualizar que el liderazgo de Ana Rosa Quintana se ha circunscrito a la batalla entre las televisiones comerciales, pues La 1 de RTVE ha mantenido inalterable la primera posición en audiencias durante todos los días de la semana.

Y esto ha sido así gracias al imbatible dominio de 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo, que ha concluido semana con una potente media del 17,8%; y de 'Mañaneros 360', que ha oscilado entre el 14,6% y el 15,9% de share con Javier Ruiz y Adela González al frente.