Joaquín Prat ironiza con su finiquito y despido de Telecinco en pleno directo: "Si es mi último programa..."

Este viernes, Joaquín Prat recibía una carta sorpresa en 'El tiempo justo' con motivo del estreno de la nueva temporada de 'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier Vázquez este sábado a partir de las 22:00 horas en Telecinco.

Era justo al arrancar el programa cuando uno de los reporteros de 'El tiempo justo' sorprendía al presentador. "Darío del Alcázar buenas tardes, tenemos una última hora", comentaba Joaquín Prat dando paso a su compañero, que se encontraba en el parking de Telecinco.

Y desde allí, Darío, vestido de cartero como los encargados de llevar las cartas de 'Hay una cosa que te quiero decir', anunciaba al presentador que había llegado un mensaje para él. "Ah que está con un sobre, ¿y qué? ¿El sobre para quién es?", cuestionaba el presentador.

"¿Ahh es para mí? ¿No será el finiquito?", reaccionaba Joaquín Prat ironizando con su propio despido. "Vale, bien, me quedo más tranquilo. Es que si es mi último programa me tengo que despedir de los espectadores", aseveraba el presentador.

Joaquín Prat y Darío del Alcázar en 'El tiempo justo'

Era entonces cuando el director de 'El tiempo justo' tranquilizaba al conductor del programa avisándole por pinganillo de que ese sobre era para él de parte de alguien que quería visitarle en el plató. "Es un sobre intransferible para ti", avisaba el reportero.

Pasado el tiempo, Darío del Alcázar hacía entrada al plató de 'El tiempo justo' con la carta para el presentador. "Si tú decides abrir esta carta, tendrás que aceptar la visita de la persona que es el remitente, la visita aquí en plató y es una persona que ni tú te esperas ni se espera la audiencia", comentaba el reportero.

Finalmente, se descubría que el remitente de esa carta era Jorge Javier Vázquez. Así, el presentador de 'Hay una cosa que te quiero decir' visitaba el programa de su compañero para promocionar el estreno de la nueva temporada del programa de testimonios que vuelve este sábado para competir contra 'La Voz Kids', 'Malas Lenguas Noche' o 'La Sexta Xplica'.