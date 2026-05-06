Ágatha Ruiz de la Prada se revuelve contra el programa de Joaquín Prat por la emboscada que le hacen en directo

'El tiempo justo' se desplazaba este miércoles a la nueva casa de Ágatha Ruiz de la Prada para conocer la vivienda de 400 metros cuadrados que ha adquirido la famosa diseñadora en Madrid. Pero la forma en la que el programa de Joaquín Prat la ha presentado no le ha hecho ninguna gracia tal y como ella misma reconocía al comienzo de la conexión.

Y es que antes de conectar con la diseñadora, 'El tiempo justo' hacía un recopilatorio de las últimas polémicas que ha protagonizado Ágatha Ruiz de la Prada recordando sus desafortunadas palabras sobre los gitanos en 'Fiesta' que llevó a protagonizar una guerra con Lolita Flores hace más de un año.

Así, 'El tiempo justo' no dudaba en recordar como Ágatha Ruiz de la Prada tuvo problemas con la Dirección General de Costas del Gobierno balear después de que le obligaran a derribar su piscina por encontrarse en terreno público. Y también cuando dijo que vivía como "una gitana" cuando trató de vender su ático en el Paseo de la Castellana porque no tenía cocina ni lavabo.

Mientras se emitía el vídeo, las cámaras del programa de Joaquín Prat captaban las caras de disconformidad y cabreo que estaba poniendo la diseñadora. Y justo después de las imágenes, la propia Ágatha se revolvía contra el programa. "Oye, qué entradilla tan horrible me has hecho", espetaba la diseñadora al presentador.

"Lo ha hecho Miguel Ángel Nicolas, que ya sabes que es un cabrón", le aclaraba Joaquín Prat a su invitada. "Miguel Ángel fatal, fatal. Qué entradilla tan horrible. Yo, que no le enseño mi casa a nadie, sola se la enseño a ¡Hola! y a vosotros, pero qué malo este Miguel Ángel. Ha sido malísimo. Me ha sacado lo peor de todo. ¿Será posible?", sentenciaba Ruiz de la Prada.

"Os enseño la casa porque yo siempre he sido muy de Telecinco, he sido colaboradora antes de que tu llegaras, pero qué antipático es Miguel Ángel", aseveraba Ágatha Ruiz de la Prada dejando claro que estaba molesta por el enfoque del vídeo que habían emitido previamente. "Si llego a saber lo de la entradilla esa no os la enseño", concluía antes de enseñar casi todas las estancias de su nuevo hogar de "pija y señora mayor".