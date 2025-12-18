El paso histórico de Eduardo Casanova: anuncia que tiene VIH en un documental con Évole y Atresmedia

El actor y director Eduardo Casanova ha dado un paso al frente para confesar por primera vez que tiene VIH. Lo ha hecho a través de sus redes sociales compartiendo un fragmento del documental que está grabando junto a Jordi Évole y Atresmedia en el que relata el proceso personal que atraviesa.

"Tengo VIH. Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH", asegura en el post que ha subido a su cuenta de Instagram.

Este anuncio de Eduardo Casanova llega después de haber lanzado recientemente 'Silencio', su última serie en la que habla precisamente del estigma que sufren las personas que tienen VIH. Y ante el posible revuelo que pueda causar este anuncio, el actor defiende que "lo hago cuando yo quiero y cuando yo puedo".

"Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme. Pero sobre todo lo hago con dignidad", prosigue destacando Eduardo Casanova. "La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario . (Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo)", recalca.

El documental de Eduardo Casanova y Jordi Évole se estrenará en 2026

Atresmedia y Producciones del Barrio preparan un documental protagonizado por el director y actor Eduardo Casanova que se estrenará en cines en 2026. En el largometraje, dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter y producido por Jordi Évole, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH.

No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y activistas reclaman desde hace muchos años para ayudar a acabar con el estigma social asociado al virus.

Tras media vida en silencio, Eduardo decide contarlo públicamente. Pero, antes, necesita hablarlo con algunas de las personas que le han acompañado durante estos años: su doctor, su enfermera, sus colaboradores más cercanos, sus amigos.

El documental se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.