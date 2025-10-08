Mónica Naranjo deja con esta cara a Marc Giró al destripar un insólito secreto de 'La Isla de las Tentaciones'

Aunque actualmente todos identificamos 'La isla de las tentaciones' con Sandra Barneda, no hay que olvidar que la primera edición del reality de Telecinco lo presentó Mónica Naranjo. Ella fue testigo del mítico "Estefaníaaaaaaa" de Christofer a Fani que dio la vuelta al mundo.

La cantante ha sido una de las invitadas este martes, 7 de octubre, de 'Late Xou', el programa presentado por Marc Giró en La 1 de TVE. Allí desveló algunas de las curiosidades de su paso por el programa. "Te voy a contar una anécdota", avanzó Mónica Naranjo. Para poner en contexto tanto al presentador como a la audiencia, les pidió que se trasladasen al verano de 2019, cuando la primera edición del reality estaba en fase de preproducción.

"Estábamos a punto de estrenar 'La isla de las tentaciones'. Y me piden que, por favor, componga la cabecera", empezó explicando la intérprete de 'Sobreviviré'. "Yo estaba entre entradas, salidas y viajes. Me acordaré toda la vida de que terminé componiendo la canción en un lavabo", reconoció, ante la estupefacción de Marc Giró.

Según explicó Mónica Naranjo, "habíamos acabado de celebrar el Pride en Nueva York, con todo mi equipo. Estábamos en la sala VIP del aeropuerto, que ellos se quedaron festejando aún el Pride, que no acababa nunca". Lo que sirvió al cómico para bromear con la situación: "Me han contado a mí que todavía queda gente ahí celebrando ese Pride".

Mónica Naranjo revela que compuso la melodía de 'La isla de las tentaciones' en un váter

"Yo te digo que se han quedado ahí. Y alguno se subió al avión con una cogorza tremenda", añadió la invitada. Aunque tenía una melodía en su cabeza, necesitaba un lugar silencio para poder desarrollarla con tranquilidad. "Y dije: 'Mira, voy a buscar un sitio donde haya un poquito de tranquilidad'. Y me fui al váter", confesó Mónica Naranjo. "Es que los váteres… Entonces, ¿te metiste en el váter?", peguntó, sin dar crédito, el presentador de 'Late Xou'.

Así lo ratificó ella: "Me fui al váter de la sala VIP. Me senté en el váter. Me encerré en mí misma y cogí la grabadora. No tenía otra manera de hacerlo". Tras lo cual, empezó a tararear la melodía de 'Tentación', el tema que ella compuso y que a día de hoy sigue abriendo el reality estrella de Telecinco.

Aunque según reconoció ella misma, "la tranquilidad" le duró más bien poco. Y es que una mujer no tardó en llamar a la puerta. "Señora, que me estoy meando", soltó Marc Giró, escenificando la divertida escena. "Y ya os digo. Esa canción se compuso en un lavabo público", concluyó Mónica Naranjo.