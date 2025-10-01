El imperdible monólogo de Marc Giró en 'Late Xou' replicando a los odiadores de TVE: "Me encanta ser socialista"

Un martes más, Marc Giró ha vuelto a ponerse al frente de 'Late Xou', el programa que presenta en La 1 de TVE. Esta semana, el cómico catalán ha recibido a Imanol Arias, María Barranco, Guitarricadelafuente y Pepe Colubi. Aunque, lo más esperado por la audiencia, era su monólogo inicial.

Y es que el de la semana pasada no gustó nada a la ultraderecha, que amenazó con despedirle en cuanto lleguen al Gobierno. En su monólogo, Marc Giró habló del "varón español", y lo hizo recibiendo en el plató a Óscar Camps, el capitán del barco que rescata inmigrantes en el Mediterráneo. Esto sirvió a Manuel Mariscal Zabala, diputado de Vox, para cargar contra él en redes sociales.

"Marc Giró cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas. Cuando Vox llegue a RTVE será despedido fulminantemente por reírse de los españoles", escribió Zabala en su cuenta de X. Este martes, 30 de septiembre, el presentador de 'Late Xou' no ha dudado en contestarle. Eso sí, a su manera y tirando de su habitual ironía.

“Antes de empezar, queremos volver a dar voz a alguno de nuestros odiadores habituales. Porque aunque ellos lo duden, esta también es su televisión. Esta es la televisión de todes. Bienvenidos a una nueva edición de Esta noche nos insultan…", empezaba bromeando el catalán, antes de ironizar sobre los ataques que ha recibido en estos últimos siete días.

"Hoy, en 'Esta noche nos insultan…' haremos un monográfico de mensajes que hemos recibido a través de las redes que versan sobre el mismo asunto: mi supuesta devoción y la de todos los trabajadores de RTVE al PSOE y, sobre todo, a Pedro Sánchez", prosiguió diciendo. Acto seguido, Marc Giró leyó algunos de los tuits recibidos, a los que no dudó en contestar.

Marc Giró lee algunos de los ataques que ha recibido en X

El primero decía: "Marc Giró es otro subproducto catalán pseudoprogresista proveniente de las cloacas separatistas de som3cat. Un catalán programa que vende las bondades del sanchismo en la televisión que dejaría en bragas a Goebbels en cuanto a propaganda de partido. Es decir, RTVE, la televisión del PSOE".

Otro mensaje decía así: "La 1, nada más que decir, lo que se gastan en lameculos para la limpieza de cara por la TV". "La propaganda institucional se le está yendo de las manos al gobierno, esto es tan evidente y demostrablemente falso que no dudo que ni siquiera el subnormal de Marc Giró sea capaz de creérselo", decía otro tuitero.

El último mensaje que leyó el presentador iba todavía más allá: "Vosotros no lo recordaréis porque sois muy jóvenes, pero antes en RTVE solo había un programa de payasos, el de Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. Ahora los hay todos los días, a todas horas, como aparato de propaganda del régimen sanchista".

A continuación, Marc Giró contestó con contundencia, aunque sin perder su sentido del humor, a estos mensajes de odio: "Bueno, la verdad es que dejando de lado su sintaxis… Estoy un poco preocupado con este tipo de mensajes. Lo de pseudoprogresista, nazi, subproducto, subnormal, lameculos, muñeco diabólico, payaso, putero, cocainómano o catalán mira, me molesta menos. Pero, ¿lo de socialista? Por lo de socialista no paso. Por ahí yo sí que no paso".

La 'llamada' de Giró a La Moncloa para pedir el Falcon

Por tal motivo, contó que el otro día "merendando con una amiga, le comenté mi preocupación: '¡Mira lo que me dicen! ¡Que soy socialista!'. Y para mi sorpresa, mi amiga me dijo: 'Eres socialista'. ¿Qué yo soy socialista? ¿Pero desde cuándo? Socialista y sanchista, me contestó ella muy segura de sí misma. ¿Qué yo soy socialista y sanchista? ¿Pero estamos locas? ¿Pues no va mi amiga y me dice que por supuesto que soy socialista y sanchista porque trabajo en RTVE?".

"Y como todos España sabe, todos los que trabajamos aquí somos 'del PSOE'. Antes eral del PP y ahora sois del PSOE. Esto ha sido así siempre. Me dice mi amiga que lo acepte, que apechugue. Que lo de ser del PSOE va en el sueldo. Y claro, ¡me quedé ojiplático total", añadió Marc Giró sobre la conversación que tuvo con su amiga.

Tanto se lio la conversación que se les fue "el santo al cielo y nos dimos cuenta de que llegábamos tardísimo a unas pruebas con la modista. Porque nosotras somos progresistas, pero nos gusta ir monas", ironizó el cómico. "El caso es que no llegábamos y ahí es cuando mi amiga me dice que llame a Moncloa. '¿A Moncloa para qué?', le dije yo. 'Pues para que nos pongan un Falcon', me dijo ella. ¿Pero cómo voy a llamar a Moncloa para que me pongan un Falcon? ¿Estamos locas?. 'Pues no digas que vamos a la modista', dice mi amiga, 'di que llegas tarde a una manifestación pro Palestina'. ¿En serio? Mi amiga me dice que soy socialista y que todo esto se arregla con una llamada a Moncloa, que es como solucionan las cosas los socialistas. Mira, por dejar de oírla… ¡Llamé a Moncloa!", continuó explicando Marc Giró.

La reflexión final del presentador: "Me encanta ser socialista"

Según contó, en esa hipotética llamada dijo: "Mira, soy Marc Giró y presento en RTVE un programa llamado 'Late Xou’. Resulta que estoy con una amiga merendando, nos hemos despistado y llegamos tarde a una concentración proPalestina. ¿Me puede poner usted el Falcon?". A lo que la persona al otro lado del teléfono le contestó: "Pues no puedo porque lo acaba de solicitar Silvia Intxaourrondo, ¡que se iba al gimnasio! Pero no se preocupe, que yo le pongo un helicóptero del ejército. Es muy seguro, estable y llegará igual de rápido. ¿Me dice sus coordenadas? ¡Va para allá!".

La reflexión que sacó él de todo esto es: "En resumidas cuentas, que al final llegamos a nuestra cita puntualísimas. Y desde entonces, chica, llamo muchísimo a Moncloa. Esta noche lo he pedido porque tengo una cena. Mira, ¡ya está aquí! Sinceramente, no se lo voy a negar, ¡me encanta ser socialista! Bienvenidos a 'Late Xou', ¡empezamos!", concluyó Marc Giró su monólogo dando comienzo el programa.