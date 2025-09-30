'Late Xou con Marc Giró' anuncia a los 4 invitados estelares de hoy contra 'Supervivientes All Stars'

Este martes, 30 de septiembre Marc Giró recibirá a cuatro nuevos invitados en el plató de 'Late Xou con Marc Giró' a partir de las 23:10 horas justo después de 'La Revuelta' para seguir luchando contra 'Supervivientes All Stars'.

El presentador entrevistará a los actores Imanol Arias y María Barranco, protagonistas de la obra de teatro 'Mejor no decirlo'. Una función llena de humor que pone a prueba a un matrimonio con muchos años de convivencia. Su fórmula imbatible: saber cuándo hablar y cuándo callar. Además, Imanol y María se sincerarán con anécdotas jamás contadas.

El siguiente invitado de 'Late Xou con Marc Giró' será Álvaro Lafuente Calvo, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente. Este cantautor valenciano viene al programa a presentar su gira internacional tras su reciente nominación a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Video por 'Full time papi'. Además, el cantante descubrirá algunos de sus secretos mejor guardados.

Y para finalizar, el escritor y humorista Pepe Colubi regresa con su hilarante sección a 'Late Xou', para seguir ofreciendo su punto de vista sobre diversas cuestiones.

Con ello, 'Late Xou con Marc Giró' continúa su periplo en el prime time de La 1 después de anotar un 11,9% y 920.000 espectadores la semana pasada a pesar de competir contra 'Supervivientes All Stars'.