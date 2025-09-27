Marc Giró dice todo esto tras la amenaza de Vox de despedirle y asaltar TVE "con motosierra o lanzallamas"

Marc Giró visitaba este sábado 'Julia en la Onda' en Onda Cero y Julia Otero no dudaba en sacarle la polémica de la semana con las incendiarias declaraciones del diputado de Vox, Manuel Mariscal, amenazando con entrar a RTVE "con lanzallamas o motosierra" para cargarse a todos los presentadores de la cadena pública.

Todo empezaba cuando Marc Giró recordaba como una vez iba caminando por Sevilla con Candela Peña y ambos se encontraron con el presidente del Senado y se quedaron encandilados con él. "Pues vete con cuidado que te quieren quemar. Es que les tienes muy enfadados, el otro día en la sesión de Control de RTVE dijeron que en cuando lleguen tú saltas por la ventana", le soltaba la locutora de Onda Cero.

Así, Julia Otero hacía referencia a las declaraciones de Manuel Mariscal en la sesión mixta de Control a RTVE en el Congreso en las que amenazaba con eliminar a presentadores como Jesús Cintora, Javier Ruiz o Silvia Intxaurrondo. Todo después de que el día antes ya cargara duramente contra Marc Giró por su último monólogo en 'Late Xou'.

"Bueno, uno de Vox que ha estado en el PP. Resulta que este señor ha estudiado la carrera con una muy buen amiga nuestra y sabemos todas sus aventuras universitarias y no sabemos que le ha pasado porque era un señor divertido y dicharachero y en alguna otra ocasión o circunstancia nos podríamos entender perfectísimamente con él, y aparte es mono también, y ha salido con esto de la sierra eléctrica o soplete", le confesaba Marc Giró a Julia Otero.

Marc Giró reacciona a las amenazas de Vox de entrar a RTVE con motosierra

Marc Giró con Julia Otero en 'Julia en la Onda'

Tras ello, el presentador de 'Late Xou' en La 1 se mostraba sorprendido de lo que está pasando en nuestra sociedad. "Aquí hay una cosa que a mí me sorprende de todo este asunto que es que se ha instalado en España y en el mundo la idea de que esto es plausible, que esto es una posibilidad el hecho de que llegue un régimen autoritario, violento, arruinado. Y es que si tu coges un libro de historia sabes que todos los regímenes autoritarios, dictatoriales, fascistoides, franquistoides o pon el adjetivo que quieras, arruinan a la población en lo emocional, en lo sentimental, en lo físico, porque utilizan la violencia, estamos celebrando los 50 años de los últimos asesinados por el franquismo. Sabemos como acaba esto. Y también arruinan en lo económico porque oye yo sería el primero que me haría facha si leyera un libro y viera que esto de los fachas y lo dictatorial funciona en lo económico, pero tu coges los 40 años del franquismo y toda España se arruinó, ganaron muy pocos", sentenciaba al respecto.

Al escucharle hablar, Julia Otero no dudaba en darle un zasca a su invitado al decirle que bueno que él era un pijo. "A mí la gente me ve rubio, alto, delgado y dicen este es de derechas y pijo pues perdone caballero pero no. Además otra cosa, yo no tengo propiedades. Yo pasé de casa de mi padre a casa de mi marido, y estuve de alquiler en Madrid 20 años. No tengo propiedades ni las quiero. Yo soy una persona de clase trabajadora, que ahora me va bien con lo de la televisión y estoy ganando un poco más, pero veo sueldos de la época de los 80, 90 y eso se ha acabado. Pero vamos que no me quejo ehhh", le respondía aludiendo también a su sueldo como presentador en TVE.

"Pero volviendo a lo de antes. A mí lo que me sorprende es que la gente está pensando que se va a abrir esta puerta de que aparecerá un tío de ultraderecha con una motosierra y nos partirá la cabeza a todas. Pues no, tenemos recursos para luchar como hemos visto con La Vuelta y las protestas propalestinas que hasta ahora a nadie le importaba un pimiento Palestina, pero esto ha unido a muchísima gente alrededor la defensa de la democracia. Ese es el marco, yo puedo estar aquí hablando y respetando a un señor de derecha o ultraderecha, pero ellos quieren cambiar el tablero y jugar a otra cosa", concluía.