Marc Giró arranca 'Late Xou' dando la lección del día a los empresarios con la reducción de jornada laboral

Marc Giró ha arrancado 'Late Xou' una semana más haciendo uso de su habitual sentido del humor para diseccionar un tema de actualidad en su monólogo inicial. Este martes, antes de recibir a Mónica Naranjo en plató, el catalán no se cortaba en reflexionar largo y tendido sobre los derechos de los trabajadores en España, ironizando sobre las preocupaciones de los empresarios y mojándose de lleno en la reducción de la jornada laboral.

"Hoy les quiero hablar como empresario, porque yo soy empresario, salta a la vista. Estoy muy sorprendido francamente de la sistemática resistencia de mis colegas de la Patronal a la reducción de la jornada laboral y al aumento de salarios. Es por eso por lo que hoy he decidido hacer un curso de economía exprés para patrones despistados en cinco puntos", ha comenzado introduciendo el conductor de La 1.

Marc Giró se convierte en empresario en 'Late Xou' para reivindicar los derechos de los trabajadores

Pero Marc Giró no tardaría en dejar claro su tono ante esta carta abierta dirigida a los empresarios españoles. "Hay que recordar que las ventajas de la reducción de la jornada laboral y el aumento de salario redundan principalmente en el empresario. Les pongo un ejemplo práctico y completo: si el empleado viniese a trabajar desnutrido, deshidratado y hambriento porque no llega a fin de mes ni está descansado no artonillaría los focos con la fuerza necesaria y un foco podría caerme encima acabando con mi carrera", continuaba explicando.

#LateXou



💶📚 Curso de Economía Exprés para Patrones Despistados en 5 puntos 💸



Impartido por el "empresario" Marc Giró 🙄



⭕️ https://t.co/eGcuDvao7w pic.twitter.com/skh3QUtGO8 — La 1 (@La1_tve) October 7, 2025

"Por lo tanto sería de agradecer que los trabajadores llegasen frescos a su puesto de trabajo y con las constantes vitales en perfecto estado de revista. Ahí va mi consejo para mis camaradas: si no lo quieres hacer por ellos, hazlo por ti", ha sentenciado entre aplausos el catalán antes de comenzar a enumerar una lista de motivos por las empresas deberían abogar por la reducción de la jornada de 40 horas.

"Si tenemos a todos los obreros metidos todo el día en la fábrica produciendo bienes de consumo a todo trapo o en el campo arando, quién, pregunto ¿Quién tendrá tiempo para comprar estos bienes de consumo y estos víveres? ¿Georgina Rodríguez? No podemos fiar el producto interior bruto a la buena voluntad de Georgina, no", sentenciaba entre risas Marc Giró.

"Estaremos de acuerdo en que el tinglado que tenemos montado es una jugada maestra. Tener empleados que fabriquen bienes y servicios de todo tipo que luego compran ellos mismos con el dinero que han ganado fabricándolo. Que luego ellos creen que en un momento ha sido suyo, pero como todos los empresarios sabemos, nunca ha dejado de ser nuestro", ha señalado a continuación el presentador.

Sin rebajar el sarcasmo en su caricatura del empresario español, Marc Giró continuaba con su argumentario. "Si los obreros y obreras no tienen tiempo libre porque los tenemos todo el día trabajando sin descanso... ¿Cómo van a encontrarse para practicar sexo y reproducirse? Porque sin ellos no tienen descendencia y se extinguen. ¿Qué pasará? ¿Quién trabajará? Porque no pretenderemos que sean nuestros hijos, estaría bueno vamos", ha subrayado con indignación.

Ha sido entonces cuando Borja ha irrumpido en el escenario, vestido de tenista, para verbalizar una queja que ha pillado por sorpresa al conductor de 'Late Xou'. "Estoy algo tristón porque ya no me sacas en los monólogos, lo dice todo el mundo", le ha increpado el colaborador del programa. "Hombre es que los okupas ya no interesáis a nadie, habéis tenido vuestro momento pero ya no sois un problema, eso lo sabe todo el mundo. Ahora lo que se lleva es ser inmigrante, palestino, woke... Es el mercado Borja, pero no te preocupes que ya te sacaré", terminaba señalando el presentador antes de arrancar el programa.