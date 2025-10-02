La reacción de Silvia Intxaurrondo, con recado a Broncano, ante la alusión que ha hecho Marc Giró de ella

Como suele ser habitual en 'Late Xou', Marc Giró ha hecho uso de su inconfundible sentido del humor para atajar desde la ironía la oleada de críticas que RTVE está recibiendo esta temporada por su "programación sanchista" al servicio del PSOE. Y en el sketch de esta semana, el presentador no dudaba en poner de ejemplo a Silvia Intxaurrondo como una de las periodistas doblegadas a Pedro Sánchez, algo que la presentadora de 'La hora de La 1' ha aclarado en sus redes.

Si bien en su monólogo de bienvenida con el que arrancó su segunda temporada en La 1 el catalán se centró en la creciente persecución a los inmigrantes en nuestro país, esta semana se hacía eco del aluvión de críticas que la cadena pública ha sufrido estas semanas por su programación. "Queremos volver a dar voz a algunos de nuestros odiadores habituales porque esta también es su televisión, aunque a veces lo duden", comenzaba anunciando.

Marc Giró ironiza sobre el sanchismo en RTVE y se dirige a Silvia Intxaurrondo: "El resto de socialistas también necesitamos el Falcon"

"Bienvenidos a una nueva edición de 'Esta noche nos insultan', en la que haremos un monográfico con mensajes que hemos recibido a través de las redes sobre mi supuesta devoción, y de todos los trabajadores de RTVE, al PSOE y a Pedro Sánchez", ha adelantado entre risas el conductor de 'Late Xou' antes de sumar a Silvia Intxaurrondo de forma inesperada en su pronunciamiento.

#LateXou @SIntxaurrondo, cariña, que el resto de "socialistas" también necesitamos el Falcon para nuestras cosillas de rojos 😡



⭕️ https://t.co/VJeOXDoFPj pic.twitter.com/2cjVVfSsDS — Late Xou con Marc Giró 🕺🏼✨ (@LateXou_rtve) September 30, 2025

"Pseudoprogresista, nazi, subproducto, lameculos, payaso, cocainómano o catalán", enumeraba con ironía entre risas del público antes de explicar que "trazaba la línea" en que cualquiera le llame "sanchista" por trabajar en RTVE. Y de repente, el presentador comenzaba a imitar una llamada telefónica directamente con Moncloa, en la que le pedía al presidente si podía hacer uso del Falcon.

"Lo había solicitado Silvia Intxaurrondo para ir al gimnasio", ha explicado entre risas Marc Giró, conformándose con un helicóptero en su lugar. "Desde entonces lo utilizo mucho, ahora he pedido que venga porque tengo una cena y no se la voy a negar", anunciaba el presentador entre risas del público. "¡Me encanta ser socialista!", ha ironizado el catalán, burlándose de las voces más críticas con la televisión pública.

"Puedes probar con el patinete de Broncano"

Pero el espacio de La 1 no se quedaba ahí y mandaba un mensaje directo a la presentadora de 'La hora de La 1': "Silvia, cariña, que el resto de ‘socialistas’ también necesitamos el Falcon para nuestras cosillas de rojos", espetaban desde el programa. Y la periodista, que fue señalada por Mariló Montero durante su visita a 'La Revuelta' por comulgar con las políticas sanchistas y ser "de izquierdas" no ha tardado en contestar.

Ey, Marc @LateXou_rtve

para subir al Falcon hace falta cierto porte y cierta gracia 😎 Puedes probar a pedir el patinete a Broncano @LaRevuelta_TVE https://t.co/fxPylfSDN9 — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) October 1, 2025

"Ey, Marc y 'Late Xou', para subir al Falcon hace falta cierto porte y cierta gracia", ha bromeado Silvia Intxaurrondo desde su cuenta de X, contestando a la publicación del programa de Marc Giró. "Puedes probar a pedir el patinete a Broncano", ha añadido la comunicadora, continuando con el tono cómico del presentador y sumando al humorista a la ecuación.