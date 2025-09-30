Silvia Intxaurrondo tiene que despedirse de un histórico de 'La hora de La 1' tras su fichaje por otro proyecto

Silvia Intxaurrondo ha paralizado 'La hora de La 1' este martes para anunciar la pérdida de uno de los rostros más conocidos del matinal de TVE. Tras conectar con Jero Fernández, la presentadora ha desvelado que esta era la última intervención del periodista en el programa, anunciando su salida tras dos años en el equipo y dedicándole unas emotivas palabras a su compañero, que celebraba su despedida desde la redacción.

El periodista, que con el paso de los años se había convertido en uno de los rostros estrella del matinal con sus conexiones, aparecía este martes por última vez en el espacio de La 1 para informar sobre la última hora de las negociaciones de Donald Trump para poner fin a la masacre en Gaza. Tras esto, Silvia Intxaurrondo comunicaba a los espectadores el futuro de su compañero.

Silvia Inxaurrondo dedica unas palabras a Jero Fernández ante su salida de 'La hora de La 1': "Te vamos a echar muchísimo de menos"

"Jero, no te vayas tan pronto", le pedía Silvia Intxaurrondo a su compañero, reteniéndolo en pantalla unos minutos más. "Sepan ustedes que esta es la última conexión que Jero hace con nosotros porque va a otro proyecto dentro de esta casa", ha anunciado entonces la conductora de 'La hora de La 1' mientras Jero Fernádez no podía evitar emocionarse rodeado de sus compañeros desde la redacción del programa.

Hoy despedimos a nuestro compañero @jero_fdeztv, que inicia una nueva etapa en RTVE tras dos años en nuestro programa. ¡Mucha suerte! https://t.co/fINk5b0v5x#LaHora30S pic.twitter.com/55JDZYMDMT — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 30, 2025

Así, la comunicadora no ha dudado en trasladar unas palabras de afecto en nombre de todo el equipo de cara a su nueva etapa profesional. "Te deseamos muchísima suerte. Lo vas a bordar y lo vas a hacer fenomenal, como siempre, compañero, pero todo el equipo te queríamos trasladar que te vamos a echar muchísimo de menos y que ha sido un placer compartir contigo todo este tiempo", ha asegurado Intxaurrondo.

Tras un sonado aplauso de la redacción de 'La hora de La 1', Jero Fernández ha aprovechado para despedirse oficialmente de todos sus compañeros. "Yo quiero agradecer a todo el equipo por estos dos años maravillosos. Darte las gracias, Silvia, y a todos porque gracias a ellos esto se hace posible cada día", ha comenzado señalando.

"El liderazgo de este programa es, sin duda, gracias a ellos y al trabajo inmenso de todos los compañeros de 'La hora de La 1'. Gracias a todos ustedes, un placer", terminaba sentenciando el periodista, visiblemente emocionado por despedirse del matinal de TVE y poner rumbo a su próximo proyecto, que no le llevará fuera del ente público.