Silvia Intxaurrondo detiene TVE con esta importante aclaración sobre Ayuso que la pone contra las cuerdas

Silvia Intxaurrondo no ha dudado en aclarar algo muy importante a los espectadores de 'La Hora de La 1' y a sus colaboradores en relación a la imputación de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso por seis delitos, entre ellos el de pertenencia a grupo criminal.

Y es que la presentadora del programa matinal de La 1 no dudaba en hacerse eco de los mensajes de Miguel Ángel Rodríguez en "X" hablando de que todo esto está orquestado por el gobierno. "Ante la decisión de la jueza de sentar en el banquillo al novio de Isabel Díaz Ayuso, ha hablado su mano derecha, que ha cargado contra la magistrada que investiga el caso", explicaba Silvia leyendo el mensaje del asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid en "X".

Tras ello, una periodista de El Español desmontaba los argumentos de Miguel Ángel Rodríguez al recordar que esta jueza fue la que instruyó la causa del 8-M contra el ex delegado del Gobierno en Madrid. "Atribuir insidias de intencionalidades políticas a los jueces cuando no tiene soporte en la realidad me parece de una gravedad inusitada", aseveraba María Peral.

"A mí lo que me sorprende es que menos mal que es un ciudadano particular porque le ha faltado tiempo a la mano derecha de Ayuso, que es su jefe de gabinete, para poner a caer de un burro a la jueza", apostillaba Silvia Intxaurrondo. "Primero es la presidenta de la Comunidad de Madrid la que defiende desde un atril institucional a su novio y ahora que la jueza le sienta en el banquillo es su jefe de gabinete quién sale en su defensa, lo que nos sucedería a cualquier ciudadano particular", añadía con cierta sorna la presentadora.

Silvia Intxaurrondo: "A mí lo que me sorprende, es que menos mal que es un ciudadano particular Alberto González Amador, porque le ha faltado tiempo a la mano derecha de Ayuso para poner a caer de un burro a la jueza. Lo que nos sucedería a cualquier particular" #LaHora23S pic.twitter.com/MgzeqdADg2 — Rafael García López (@rafaglaf99) September 23, 2025

Silvia Intxaurrondo frena en seco a un colaborador por lo que defiende del novio de Ayuso

Asimismo, cuando Pablo A. Iglesias, periodista de Servimedia, trataba de recordar que cuando Alberto González Amador habría cometido estos presuntos delitos aún no era pareja de Díaz Ayuso, la presentadora le frenaba en seco. "El inicio de estos delitos fiscales se producen antes de que fueran pareja", señalaba el colaborador. "No, discúlpame porque esto es un tema que está generando mucha confusión en la opinión pública, los delitos no es cuando se producen sino cuando se presentan a Hacienda y además uno de ellos, el original digamos, se produce cuando ya están juntos porque es cuando González Amador presenta la declaración de la renta", desmontaba Silvia Intxaurrondo.

"Yo he querido aclararlo porque es cierto que hay quién si está deslizando en la opinión pública que González Amador no delinquió supuestamente cuando estaba ya vinculado sentimentalmente con Díaz Ayuso y no, esto se hizo así, que ella lo conociese o no será otro asunto, pero el delito si se habría producido supuestamente cuando ya estaban juntos", añadía.

Silvia Intxaurrondo aclara algo importante. Ayuso ya conocía al novio. Ahora disfruta de un piso pagado con dinero de un fraude. pic.twitter.com/WwyQX60efE — Noa Gresiva (@NoaGresiva) September 23, 2025

Poco después, Silvia Intxaurrondo también lanzaba un recado a quienes han intentado desvincular a la Comunidad de Madrid en el caso del supuesto fraude de González Amador. "Hay un detalle que recuerdo cuando González Amador declara como testigo en el caso del fiscal general del Estado y él dice que le comunica a Miguel Ángel Rodríguez que está siendo sometido a una inspección fiscal antes incluso de que esa inspección llegue a la fiscalía. Es decir Miguel Ángel Rodríguez conocía este caso, y es el jefe del gabinete de presidencia de la Comunidad de Madrid con lo que la Comunidad de Madrid siempre estuvo en el caso", concluía la presentadora.