Silvia Intxaurrondo se marca un incontestable discurso de 90 segundos desmontando a Feijóo sobre TVE

Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular continúan firmes en su denuncia contra RTVE y Pedro Sánchez, acusando al ente público de "aparato propagandístico" en sus últimas declaraciones. Una nueva tanda de críticas a las que Silvia Intxaurrondo no ha dudado en responder desde 'La hora de La 1', invitando al líder del PP a regresar al espacio tras su polémica visita de hace dos años.

"A las críticas habituales del líder de la oposición, ayer Núñez Feijóo sumó una muy dura contra RTVE", ha comenzado explicando la conductora del matinal de La 1 antes de repasar la última tanda de acusaciones del líder del PP. "A la televisión pública, de pública solo le queda que la pagamos todos los españoles con nuestros impuestos", condenaba el líder de la oposición en el clip mostrado en el programa.

Silvia Intxaurrondo invita a Feijóo a regresar a 'La hora de La 1' y echa por tierra sus críticas a TVE

"Ya no es una televisión pública, es un aparato propagandístico que arrincona a todos los buenos profesionales que trabajan allí", ha sentenciado Feijóo en un evento del Partido Popular. Y Silvia Intxaurrondo no ha dudado en dar réplica. "Por la parte que nos toca, reitero y quiero que quede clara mi invitación al señor Núñez Feijóo a ser entrevistado en este programa", ha señalado la periodista antes de recordar la polémica visita del gallego.

Silvia Intxaurrondo responde a las críticas de Feijoo a TVE



Le reitero mi invitación para que venga a este programa, porque no tiene sentido que, 2 años después, falte en el programa líder de la mañana, solamente porque se le corrigió unos datos que ofreció y que no eran ciertos pic.twitter.com/Tbm3rG5btx — Ｊｕｄｉｔ 🔻 (@judit_sinhache) September 16, 2025

"Porque de verdad, no tiene sentido que hayan pasado ya dos años sin venir por 'La hora de La 1' simplemente por haberle corregido durante una entrevista unos datos que, objetivamente, no eran correctos, eran falsos", ha sentenciado la presentadora este martes, sacando pecho por la calidad de la cadena pública y el trabajo de su programa y sus compañeros.

Así, Silvia Intxaurrondo se ha vuelto a dirigir al líder del Partido Popular con su propuesta. "Entonces, reitero mi invitación personal porque estamos deseando, de verdad, que vuelva a 'La hora de La 1'... Lamentamos que el señor Núñez Feijóo tenga esa opinión de RTVE, le daremos por supuesto la relevancia que merece su opinión", insistía la comunicadora.

"No tiene sentido que falte en el programa líder de la mañana en España"

"En todo caso, reitero mi invitación para que el líder de la oposición venga a este programa, porque insisto, no tiene sentido que dos años después falte en el programa líder de la mañana en España, solamente porque se corrigieron unos datos que ofreció y no eran ciertos", ha recordado Intxaurrondo. Y es que, Alberto Núñez Feijóo tuvo hace poco más de una semana su última cita televisiva, su entrevista en el estreno de temporada de 'El programa de AR'.

"Podemos hablar de independencia en todas las radios y televisiones públicas de este país, porque yo estaré encantada de hacerlo y creo que puedo dar unos muy buenos ejemplos", terminaba sugiriendo Silvia Intxaurrondo ante la audiencia dejando clara su postura con respecto a volver a entrevistar al líder del Partido Popular en la cadena pública.