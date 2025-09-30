Con el temporal que ha vuelto a asolar a la Comunidad Valenciana y a afectar a buena parte de las zonas afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón vuelve a estar en boca de todos por su pésima gestión de lo sucedido hace casi un año. Este martes, Silvia Intxaurrondo ha vuelto a ponerle contra las cuerdas.

Así, la presentadora de 'La Hora de La 1' ponía sobre la mesa como son muchas las voces que han cuestionado a Carlos Mazón por haber acudido el domingo a la cumbre del PP en Murcia mientras en la Comunidad Valenciana ya habían enviado los mensajes del ES-Alert por la alertas naranja y roja activada en la zona.

Más información Silvia Intxaurrondo dice lo que más le llama la atención de Carlos Mazón y saca esta clara conclusión

Tras escuchar la defensa de la vicepresidenta de la Generalitat y la reacción de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, Silvia Intxaurrondo preguntaba a sus compañeros qué opinaban. "Es verdad que no tenía la obligación de estar en esa reunión pero yo creo que después de lo que pasó hace un año tendría que haber demostrado de alguna forma que estaba pendiente, que no dudo que no lo estuviera, pero la sensación es que no estaba donde tenía que estar, que tampoco sabemos donde estaba", pronunciaba Federico Quevedo.

Críticas a Mazón por acudir a un acto del PP en Murcia y ausentarse de la reunión de coordinación de emergencias habiendo alerta roja en Castellón y Valencia https://t.co/fINk5b0v5x#LaHora30S pic.twitter.com/QdtdCPixea — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 30, 2025

"¿Bueno estaba en Murcia no?", le repreguntaba Intxaurrondo. "En Murcia estaba a la 1, pero por la tarde no sabemos donde estaba", le contestaba el colaborador. "Pues si teníamos pocas dudas...", reaccionaba la presentadora. "Lo ha dicho Susana Camarero que a la 1 se fue pero donde estaba después no lo sé, bueno tengo alguna idea, pero no lo puedo decir", aseveraba. "No nos dejes así Federico", le decía entre risas la presentadora de TVE.

"Mazón tiene un problema gravísimo Silvia y es que tendría que haber dimitido después de lo que pasó el 29 de octubre, ya da igual lo que haga, porque haga lo que haga va a poner de manifiesto que el día que tenía que estar donde tenía que estar no sabíamos donde estaba", concluía Federico Quevedo. "Pero no da igual lo que haga, es que la torre de desvergüenza de Mazón sigue creciendo", apostillaba Alejandro López de Miguel.

Tras ello, Silvia Intxaurrondo retomaba la palabra para dar una sentencia clara. "Si es que el problema es que Mazón muchas veces, ya por el hecho de estar o no estar, puede transmitir inseguridad e incluso desprotección porque dijo Susana Camarero que estaba conectado todo el día, pero es que el día de la DANA dijo lo mismo", recalcaba la periodista.

Además lanzaba una pregunta que muchos se hacen sobre la figura del presidente de la Generalitat Valenciana después de que Laura Arroyo apuntara que quizás Feijóo le tendría que haber aconsejado que se fuera a su tierra en lugar de estar en Murcia, algo a lo que se sumaba también Federico Quevedo. "Pero es que a mí me llama la atención que Carlos Mazón debería ser criptonita para el PP y no lo es", soltaba la presentadora.