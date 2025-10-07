'Late Xou con Marc Giró' anuncia a sus tres potentes invitados de hoy, martes 7 de octubre en La 1 de TVE

Este martes, 7 de octubre, Marc Giró recibirá a tres nuevos invitados en el plató de 'Late Xou con Marc Giró' a partir de las 23:10 horas justo después de 'La Revuelta' para seguir luchando contra 'Supervivientes All Stars'.

Para arrancar la cuarta entrega de la cuarta temporada de 'Late Xou', Marc Giró recibirá en el plató del programa a Mónica Naranjo. La cantante está de celebración pues cumple 30 años en el mundo de la música y para conmemorarlo presenta una gira internacional y un nuevo single.

Pero en su entrevista con el catalán, Mónica Naranjo desvelará aspectos desconocidos sobre su vida personal, sus manías jamás contadas y algunos de los proyectos que tiene en mente tras este tour.

El segundo invitado de la noche será Alejandro Amenábar. El director de cine visitará ‘Late Xou’ tras el éxito de su último estreno, 'El Cautivo', la película, participada por RTVE, que narra el cautiverio de Cervantes durante cinco años en Argel. Amenábar descubrirá su faceta más flamenca, su vida en Hollywood y el fantasma que habita su casa.

Para concluir esta cuarta entrega, Marc Giró volverá a recibir en el programa al actor Carlos Areces para hablar de su última película y además presentará algunas sugerencias relacionadas con el vagón del silencio del AVE.

Con estos tres invitados, 'Late Xou con Marc Giró' tratará de mantenerse y seguir poniéndole las cosas difíciles a 'Supervivientes All Stars' en Telecinco después de que el pasado martes anotara un 11,7% y 918.000 espectadores frente al reality que marcó un 15,9%.