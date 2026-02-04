Oriol Tarrasón, Gabriel en 'Sueños de libertad', anuncia las próximas tramas de la 3ª temporada con un giro clave

'Sueños de libertad' ha arrancado la tercera temporada por todo lo alto y está viviendo su mejor momento en audiencias. La ficción de Antena 3 ha incorporado a diez nuevos personajes a sus tramas, pero el gran protagonista sigue siendo Gabriel (Oriol Tarrasón) junto a Begoña (Natalia Sánchez) y Andrés (Dani Tatay).

Y es que tras su incorporación después de la salida de Alain Hernández y la muerte de Jesús, Gabriel ha ido ganando peso hasta convertirse en uno de los grandes villanos de la ficción después de haber conseguido su objetivo de ascender en Perfumerías De La Reina y vengarse de su familia casándose con Begoña.

En una entrevista para la web de Antena 3, Oriol Tarrasón ha dado alguna pista de lo que va a pasar con su personaje en esta nueva temporada, adelantando un giro clave. "Gabriel tiene el corazón más negro, aunque la aparición de su hijo sí que le va a cambiar en algo", reconoce.

"Cuando entré en la serie Joan Noguera, el director, me dijo eres malísimo. Hay algo divertido y es que la gente me escribe por redes sociales y es como que les caigo fatal y bien al mismo tiempo y a mí eso me divierte", confiesa el intérprete. "Gabriel va a conseguir el objetivo por el que vino que era quedarse con toda la casa, con toda la familia, hundir a Damián y va a tener que asumir cosas como el embarazo de Begoña que no lo tenía previsto", avanza el actor sobre el villano de 'Sueños de libertad'.

"El hijo con Begoña es un paso colateral en la historia, pero una vez está ahí, sí que lo quiere", recalca Oriol Tarrasón sobre la llegada de Juan. Y sobre su relación con María (Roser Tapias), el protagonista destaca que "siempre han tenido una relación extraña de admiración y un amor-odio y al final los extremos se encuentran". "Esta temporada Gabriel va a ser muy odiado. Hacer este tipo de personajes sirven para que tú como espectador te des cuenta y sepas que hay gente en tu vida que es súper tóxica, que piensas que es tu mejor amigo y no sabes realmente sus intenciones", sentencia.