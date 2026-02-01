'Sueños de Libertad', avance semanal del 2 al 6 de febrero: María, al borde de la cárcel y Juan en peligro de muerte

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia con una media del 14,2% y consiguiendo su mes más visto desde marzo de 2024 tras haber estrenado su tercera temporada cargada de fichajes.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia se enteraba de que va a compartir habitación con Valentina y ninguna de las dos parece muy convencida pues creen que sus diferentes caracteres harán que la convivencia entre ellas no sea sencilla. Y la nueva dependienta compartía con su compañera que en Madrid le robaron y desde entonces tiene miedo.

Andrés se mostraba preocupado por el futuro laboral de su padre pues no termina de confiar en su nuevo proyecto empresarial y teme que un nuevo varapalo haga por dejar hundido a nivel emocional al patriarca. Tras escuchar su conversación con Marta, Damián se mostraba muy dolido con sus palabras.

Asimismo, Claudia por fin descubría quién es la persona especial de Salva y que el cantinero no tiene novia. Por su lado, Miguel recibía buenas noticias sobre su artículo médico.

Digna decidía pedirle disculpas a Cloe por haberla acusado de estar al servicio de Gabriel sin saber que en realidad está siendo amenazada por el abogado. Tras ello, Digna se enfrentaba con María y terminaba diciéndole todo lo que piensa de ella tras descubrir su actitud con el servicio.

Después, María volvía a sacar su lado más manipulador y no dudaba en utilizar a Julia para malmeterla en contra de Begoña por el nacimiento de Juan haciéndole creer que con el nuevo bebé, su madre le va a dar de lado. Y finalmente, Begoña, harta de sentirse humillada estallaba contra Gabriel y le revelaba que sabe lo de su relación clandestina con María y él trataba de justificarse sin que le sirva de nada. Y en plena discusión crece la preocupación por el estado del pequeño Juan tras tener mucha fiebre.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 2 al viernes 6 de febrero:

Capítulo 489 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 2 de febrero

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña sigue muy preocupada por el estado de Juan después de que no le termine de bajar la fiebre pero Luz trata de calmarle diciendo que no tiene de qué preocuparse. Mientras, Gabriel insiste en recomponer su matrimonio y de explicarle a su mujer sus escarceos con María. Y después, el abogado no duda en reprocharle a María que haya sido ella la culpable de que Begoña se haya enterado de lo suyo.

En la tienda, Claudia comparte con Carmen el miedo de Valentina porque alguien pueda entrar en la habitación y su actitud reservada. Las dos deciden invitarla al teatro para tenderle la mano. Después, alguien del pasado de Valentina llama preguntando por ella y Cloe decide ocultárselo a su amiga.

Por su parte, Miguel se encuentra por sorpresa con Marisol, por quién parece sentir algo especial. La aparición de la joven en Toledo genera mucho estupor e intranquilidad en los Salazar. Y en la cantina, Tasio tiene un acercamiento con Salva al tratar de ayudarle con la cafetera estropeada.

En casa de los De La Reina, Manuela le pide disculpas a Paula por la actitud que ha tenido con ella estos días por culpa de los comentarios de María y parece que la situación entre ellas empieza a recomponerse aunque la joven doncella tiene miedo de que la despidan. Por su parte, Damián y Digna visitan el lugar donde él pretende lanzar su nuevo negocio y Marta se disculpa con su padre por desconfiar en su nuevo proyecto.

Mientras, Andrés trata de pedirle disculpas a Begoña por presionarle con la denuncia a Gabriel. Tras ello, Andrés da un paso al frente con María y le enseña las fotos que hizo el detective de ella con Gabriel y le da un ultimátum a su mujer a cambio de no denunciarla: conseguir que les den la nulidad matrimonial.

Capítulo 490 de 'Sueños de Libertad' - Martes 3 de febrero

Julia siente que la llegada de Juanito ha provocado que sea desplazada y haya pasado a un segundo plano y termina expresándole sus miedos a Marta. Y su tía Marta no duda en abrirle los ojos y pedirle que no se deje manipular por María y sus malas intenciones porque Begoña la va a seguir queriendo.

Por su parte, María sigue pagando sus frustraciones con Manuela y no duda en culparla de haberla dejado en evidencia ante Digna. Pero el ama de llaves no se achanta ante la actitud de la mujer de Andrés y María incluso le amenaza con despedirla. Después, María también se encara con Marta, que le pone los puntos sobre las íes y no cae ante sus provocaciones. Y Andrés comparte con Luis todos sus planes para acabar con María.

Damián le muestra a Tasio las instalaciones de su nuevo negocio y él no duda en mostrarle su orgullo y mostrarse implicado en ayudar a su padre a sacar adelante el proyecto. También, Miguel Salazar se muestra ilusionado al conocer que finalmente su artículo médico será publicado y también por la aparición de Marisol. Paralelamente, la joven acude a ver a Pablo Salazar, que reacciona con miedo antes de que ella le deje claro que quiere recuperar la relación que ambos tenían en Tarragona.

Cloe acude a ver a Rodrigo, el hombre que está tratando de dar con el paradero de Valentina y la francesa guarda silencio sobre su amiga y trata de saber si ha pasado algo entre ellos. Tras pillarles juntos, Marta nota que Cloe le esconde algo. Por su parte, Claudia se abre con Salva para hablarle más sobre ella revelándole lo que le pasó con Mateo y el cantinero termina invitándole a cenar poniéndola muy feliz.

Damián apoya a Begoña en su decisión de no denunciar a Gabriel por miedo a cómo pueda afectar al pequeño Juan y a Julia. Mientras, María le pide ayuda a Gabriel con el ultimátum de Andrés de denunciarla pero el abogado la trata con desprecio. Y la preocupación por el estado de Juan crece con un empeoramiento del bebé. Finalmente, Luz comparte con Begoña y Gabriel que puede tratarse de meningitis provocando aún más la incertidumbre sobre su estado.

Capítulo 491 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 4 de febrero

La angustia entre los De La Reina sigue en aumento por el delicado estado de Juanito pues no reacciona a la medicación y Luz recomienda llevar al bebé al hospital pues no termina de tener claro qué le sucede a la criatura. Y ante la situación del pequeño, Gabriel decide delegar en Salazar la dirección de la fábrica.

Por su parte, Digna le confiesa a Manuela que fue Paula quién le avisó sobre las malas formas de María hacia ella y tras ello deja en el ama de llaves la decisión de que hacer con la joven doncella una vez termine su periodo de prueba. Paralelamente, María insiste en pedirle ayuda a Gabriel con lo de la denuncia y el abogado harto de ella termina con su relación para siempre.

Cloe decide confesarle a Valentina que Rodrigo la está buscando provocando que la dependienta sufra una especie de ataque de ansiedad y su amiga trata de tranquilizarla. Pero su miedo va a más cuando Rodrigo aparece por sorpresa en la tienda y la descubre allí.

Pablo se reúne con Marisol para comunicarle su decisión de romper su relación para siempre y pedirle que le deje en paz. Pero ella cree que la sigue queriendo y no se da por vencida para recuperarle. Por su parte, Miguel comparte con su hermana Mabel sus sospechas de que Marisol ha llegado a Toledo por él y tras ello, el joven decide ir en busca de la joven para mostrarle lo que siente por ella y Marisol termina rompiéndole de nuevo el corazón.

En La Industrial De La Reina, Damián se queda muy satisfecho con el compromiso de Tasio de encontrar nuevo personal y termina haciéndole una oferta inesperada a su hijo: que se asocie con él. Por otro lado, Julia se deshace de los miedos que le profesó María al comprobar que Begoña la sigue queriendo igual que siempre pese a la llegada de Juanito.

Y finalmente, Andrés le exige a María que le de una respuesta al ultimátum que le dio y al ver que se niega a darle la nulidad matrimonial, el De La Reina no duda en seguir adelante con su plan de denunciarla a la guardia civil por adulterio.

Capítulo 492 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 5 de febrero

Después de que Andrés llame para denunciar a María por adulterio, su mujer trata de conseguir su perdón pero él se muestra inflexible y al verse completamente al borde de la cárcel y acorralada, ella llega a la conclusión de que no tiene otra escapatoria que conseguir la nulidad matrimonial.

La preocupación por el estado de Juanito sigue en aumento al ver que el niño no remonta y que los síntomas no encajan con la meningitis que sospechaba. Begoña, desesperada, pide llevar al bebé al hospital pero Luz le recuerda que Gabriel no quiere y sin su consentimiento no pueden hacer nada. Y al no confiar en la doctora Borrell, Gabriel la relega del cuidado de su hijo.

Poco a poco, Manuela y Paula siguen limando sus asperezas al compartir detalles sobre sus vidas y el ama de llaves no duda más en anunciarle a la joven que ha superado la prueba con éxito y que se quedará como doncella en casa de los De La Reina. Por su parte, Miguel llega muy abatido a casa de los Salazar tras ser rechazado por Marisol mientras Mabel trata de conseguir dinero para irse con su novio ocultándoselo a su padre.

Tasio decide aliarse definitivamente con Damián y le anuncia su respuesta de ser socios en La Industrial aunque su padre le deja claro que no quiere su dinero sino su experiencia y conocimiento. Por otro lado, Valentina vuelve a sufrir una crisis al ver que Rodrigo está por las inmediaciones de la colonia y decide dejar plantadas a Carmen y Claudia en el teatro por miedo al militar. Y Cloe termina compartiendo con Marta la historia de su amiga.

Desesperadas por la crítica situación de Juanito, Begoña, Luz y Digna deciden acudir a Miguel Salazar para que asista al bebé y pueda dar con la solución para salvar su vida. Y aunque de primeras se muestra reticente, Nieves convence a su hijo de que ayude a los De La Reina. Y aunque Gabriel se opone, finalmente Miguel examina al bebé.

Capítulo 493 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 6 de febrero

Gabriel insiste en llevar a Juanito al hospital en Madrid pero tanto Luz como Miguel le dicen que no es viable trasladarle ante la gravedad del estado del pequeño. Tras ello, Miguel propone someter al bebé a un tratamiento drástico para tratar de mejorar su situación pero Luz no termina de confiar en que sea positivo someter al pequeño a algo tan extremo pues teme que al final sea peor el remedio.

María le comunica a Andrés que ya ha iniciado los trámites para conseguir la nulidad matrimonial. Y aunque él le pide que se mantenga con discreción, la mujer sigue utilizando su maldad para manipular a Julia de nuevo. Y Damián les comunica a Marta y Andrés que Tasio va a ser su socio en La Industrial provocando su malestar por haberles negado su ayuda y hacerlo ahora con su hermanastro.

Por su lado, Carmen y Claudia se muestran inquietas por la actitud tan distante de Valentina hacia ellas al mostrarse completamente esquiva e irritable y llegan a la conclusión de que a su compañera le sucede algo.

Mientras Nieves comparte con Pablo su preocupación por Miguel por el rechazo de Marisol, Mabel recibe una llamada de su novio dejándola completamente desolada. Y pablo termina lanzando una severa amenaza a Marisol para que la joven le deje en paz para siempre.

Finalmente, María toma una decisión crucial sobre su futuro que puede suponer un antes y un después en la vida de los De La Reina, sobre todo en la de Andrés y anuncia su decisión de marcharse para siempre. Y Begoña desesperada por la situación de su hijo toma una decisión por miedo y responsabilidad.