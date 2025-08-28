Actualidad

Alba Brunet se pronuncia sobre su posible regreso a 'Sueños de libertad' y el final de Fina: "Nunca se sabe"

por José Sánchez

Tras despedirse de 'Sueños de libertad' con motivo de su embarazo, la actriz Alba Brunet se pronuncia sobre la posibilidad de retomar el personaje de Fina

Alba Brunet como Fina Valero en 'Sueños de libertad'
Alba Brunet como Fina Valero en 'Sueños de libertad' | Antena 3

Alba Brunet se despidió por todo lo alto de 'Sueños de libertad' firmando un final de alto voltaje para su personaje en la ficción de Antena 3. La actriz que interpretaba el papel de Fina Valero ha tenido que poner fin a su estancia en el serial debido a su embarazo, y en una reciente entrevista no ha dudado en pronunciarse sobre el futuro de su personaje y la posibilidad de regresar.

La intérprete firmó una trama final de su personaje marcada por el crimen, el chantaje y en última instancia su huida hacia Argentina para evitar seguir siendo amenazada por Pelayo, quien finge ser su marido en la serie para que nadie descubra su historia de amor con Marta, la relación secreta que a tantos seguidores ha enganchado entrega tras entrega.

Alba Brunet se pronuncia sobre su final en 'Sueños de libertad' y aclara si Fina puede regresar

Tras un gran forcejeo entre Marta y Fina con Santiago, la pareja acaba matando a este en defensa propia, sin saber que Pelayo terminará chantajeándola con descubrir este crimen para conseguir que se aleje de su amada. Y ante su dramática salida, Alba Brunet se ha pronunciado sobre el posible regreso de Fina. "En estas series nunca se sabe...", ha advertido en una entrevista para la web de Antena 3.

Alba Brunet para la web de Antena 3
Alba Brunet para la web de Antena 3

"Necesito descansar y parar, pero creo que no soy consciente de que todo el equipo que me ha acompañado un año y medio, que ha sido mi familia, voy a dejar de verles durante una temporadita como mínimo", ha asegurado la actriz, que tras dar la bienvenida a su hijo piensa disfrutar de tiempo en familia, alejada de los sets de rodaje.

Así, ha querido levantar los ánimos de los seguidores de la relación entre Marta y Fina, apodadas como 'Mafi' con una nota positiva. "Van a ver evidentemente una ruptura de una relación que no va a estar día a día con ellos, pero van a pasar otras cosas y creo que también es muy bonito poder explicar al mundo que amores puede haber más de uno… No sé qué va a pasar, pero sería muy bonito que Marta tuviera otra oportunidad en el amor", advierte Alba Brunet.

"Esto va a abrir puertas a que pasen otras cosas y vamos a tener que descubrir qué pasa cuando 'Mafin' está en la distancia y cuando 'Mafin' no puede quererse aquí… Fina sigue presente, sigue en la distancia. Ahora habrá que ver de qué manera las dos van a vivir sin la otra", termina asegurando la actriz, sin cerrar la puerta a un futuro regreso de su personaje a 'Sueños de libertad'.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

· · ·

Más Información

Don Pedro en 'Sueños de libertad'.

Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo viernes 29 de agosto: don Pedro se queda solo y la noticia que lo cambia todo

Roberto Jiménez
Digna y Don Pedro en 'Sueños de libertad'.

Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del jueves 28 de agosto: Digna pone a don Pedro en jaque y un descubrimiento

Roberto Jiménez

Últimas noticias