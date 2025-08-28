Alba Brunet se pronuncia sobre su posible regreso a 'Sueños de libertad' y el final de Fina: "Nunca se sabe"

Alba Brunet se despidió por todo lo alto de 'Sueños de libertad' firmando un final de alto voltaje para su personaje en la ficción de Antena 3. La actriz que interpretaba el papel de Fina Valero ha tenido que poner fin a su estancia en el serial debido a su embarazo, y en una reciente entrevista no ha dudado en pronunciarse sobre el futuro de su personaje y la posibilidad de regresar.
La intérprete firmó una trama final de su personaje marcada por el crimen, el chantaje y en última instancia su huida hacia Argentina para evitar seguir siendo amenazada por Pelayo, quien finge ser su marido en la serie para que nadie descubra su historia de amor con Marta, la relación secreta que a tantos seguidores ha enganchado entrega tras entrega.
Alba Brunet se pronuncia sobre su final en 'Sueños de libertad' y aclara si Fina puede regresar
Tras un gran forcejeo entre Marta y Fina con Santiago, la pareja acaba matando a este en defensa propia, sin saber que Pelayo terminará chantajeándola con descubrir este crimen para conseguir que se aleje de su amada. Y ante su dramática salida, Alba Brunet se ha pronunciado sobre el posible regreso de Fina. "En estas series nunca se sabe...", ha advertido en una entrevista para la web de Antena 3.
"Necesito descansar y parar, pero creo que no soy consciente de que todo el equipo que me ha acompañado un año y medio, que ha sido mi familia, voy a dejar de verles durante una temporadita como mínimo", ha asegurado la actriz, que tras dar la bienvenida a su hijo piensa disfrutar de tiempo en familia, alejada de los sets de rodaje.
Así, ha querido levantar los ánimos de los seguidores de la relación entre Marta y Fina, apodadas como 'Mafi' con una nota positiva. "Van a ver evidentemente una ruptura de una relación que no va a estar día a día con ellos, pero van a pasar otras cosas y creo que también es muy bonito poder explicar al mundo que amores puede haber más de uno… No sé qué va a pasar, pero sería muy bonito que Marta tuviera otra oportunidad en el amor", advierte Alba Brunet.
"Esto va a abrir puertas a que pasen otras cosas y vamos a tener que descubrir qué pasa cuando 'Mafin' está en la distancia y cuando 'Mafin' no puede quererse aquí… Fina sigue presente, sigue en la distancia. Ahora habrá que ver de qué manera las dos van a vivir sin la otra", termina asegurando la actriz, sin cerrar la puerta a un futuro regreso de su personaje a 'Sueños de libertad'.
