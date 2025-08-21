La publicación de Alba Brunet, Fina en 'Sueños de libertad', antes de despedirse de la serie de Antena 3

Alba Brunet, una de las protagonistas de 'Sueños de libertad' y que da vida a Fina, ha dado la bienvenida a su primer hijo publicando fotografías junto al bebé su pareja, el también actor Pep Ambrós ('Cuéntame cómo pasó', 'El cuerpo en llamas').

De esta forma, Alba Brunet presenta a su hijo Rai justo cuando su personaje en 'Sueños de libertad' se despedirá temporalmente de la serie este viernes. Una marcha motivada precisamente por su embarazo y baja por maternidad.

"Nos explota el corazón, Rai", asegura Alba Brunet en esta publicación de Instagram con varias instantáneas en las que aparece la actriz de 'Sueños de libertad' junto a su bebé recién nacido junto al mar y en otra en la que aparece también su pareja.

Una publicación a la que han reaccionado varios de los compañeros de Alba Brunet en 'Sueños de libertad' como es el caso de Alejandro Albarracín (Pelayo), José Milán (Tasio), Carolina Lapausa (Luz), Isabel Moreno (Claudia) así como otros actores como Candela Serrat, Elia Galera, Marc Clotet, Macarena García o Carol Rovira, entre otros.

La baja de Alba Brunet supondrá un antes y un después en 'Sueños de libertad' pues su personaje Fina forma parte de una de las parejas más queridas por los fans de la serie. Y es que Marta y Fina han formado el fenómeno "Mafin" sumándose al de otras parejas de lesbianas en las series diarias como las de Ana y Teresa en 'Amar en tiempos revueltos', de la de Luisita y Amelia en 'Amar es para siempre' y de la de Maite y Camino de 'Acacias 38'.

Fina se despide de 'Sueños de libertad' tras un chantaje y una trágica muerte

Pelayo, Marta y Fina en 'Sueños de libertad'.

Fina se despedirá temporalmente de 'Sueños de libertad' después de haber matado a Santiago (Gabriel de Mulder) cuando este intentaba volver a abusar de ella y acabar con Marta (Marta Belmonte) después de haber huido de la cárcel para vengarse de ellas.

Sin embargo, el motivo por el que realmente Fina abandonará Toledo es por el vil chantaje al que le ha sometido Pelayo (Alejandro Albarracín) después de que el marido de Marta se haya quedado con el arma con el que Fina mató a Pelayo y le haya coaccionado con entregarlo a la guardia civil si no acepta marcharse a Argentina a iniciar una nueva vida como fotógrafa.

¿Cuándo volverá Fina a la serie de Antena 3?

Por ahora es difícil prever cuando Alba Brunet retomará su trabajo en 'Sueños de libertad' y volverá a grabar a la ficción de Antena 3 con el regreso de Fina pues hace solo una semana que dio a luz a su bebé. Además habrá que ver como los guionistas justifican la vuelta de Fina después de tener que marcharse a Argentina forzada por el chantaje de Pelayo para no denunciarla por la muerte de Santiago.

Cabe recordar que el equipo de 'Sueños de libertad' se marchó de vacaciones el pasado 30 de junio. Y no retomará el trabajo hasta bien entrado octubre o noviembre pues el ritmo de grabaciones hace que lleven cuatro meses de ventaja con respecto a la emisión de la ficción.

De esta forma, todo apunta a que Alba Brunet no regresará al rodaje de 'Sueños de libertad' hasta finales de año o principios de 2026. De este modo, el regreso de Fina no se producirá hasta el estreno de la tercera temporada de la serie, que llegará a lo largo de 2026.