Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del jueves 21 de agosto: Un atroz chantaje y un misterioso sobre

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado su récord histórico en las últimas semanas. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y cómo está utilizando a Begoña así como el regreso de Santiago tras huir de la cárcel para completar su venganza contra Fina y Marta pero que ha acabado con su trágica muerte.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pelayo recibía una llamada de la guardia civil para alertarle de que Santiago ha aprovechado un permiso para fugarse de la cárcel. Mientras, Marta llegaba a la casa de los montes, y descubría a Fina atada y al comercial junto a ella. Ella trataba de mantener la calma y negociar con el hombre para que desaparezca de sus vidas y las deje tranquilas pero él no dudaba en amenazarla con una navaja en el cuello.

Pero Fina conseguía liberarse de las cuerdas y atacaba a Santiago con una botella. Él furioso se abalanzaba sobre ella sin saber que la dependienta había conseguido quitarle la navaja que tenía y que terminaba clavándosela en su pecho acabando con su vida. Fina proponía llamar a la guardia civil pero Marta se negaba porque cree que volverían a estar en el punto de mira y poner en riesgo su relación y proponía hacer desaparecer el cuerpo.

En el dispensario, Luz y Begoña decidían tomar cartas en el asunto por los problemas de respiración de los trabajadores al ver que don Pedro se negaba a actuar. Ambas proponían hacer una junta extraordinaria para poner sobre aviso al resto de accionistas del grave problema. Tras saberlo, la tensión se apoderaba de todos los accionistas y pese a la enfermedad de los trabajadores, la mayoría decidía mantener el ritmo de trabajo.

En casa de los Merino, Digna le contaba a Joaquín que gracias a los contactos de don Pedro ha conseguido que expulsen a Alfonsito del colegio y que así Teo ya no volverá a sufrir acoso. Por otro lado, Julia conseguía que María y Andrés recuperen cierta armonía y reconducir su relación mientras Gabriel informaba a Begoña de la condena que ha recibido el padre de Sandra Diosdado.

Finalmente, cuando Marta y Fina trataban de deshacerse del cuerpo de Santiago en la casa de los montes, Pelayo aparecía y decidía ayudar a la pareja. Así, les pedía que se marcharan del lugar mientras él se encargaría del cuerpo del comercial. Cuando estaba limpiando la zona del crimen decidía guardarse la navaja con las huellas que incriminan a Fina.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 376 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 21 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 376 de 'Sueños de Libertad'

Joaquín, Begoña y Andrés en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel habla con Isabel y le confiesa que está deseando casarse con ella en París. Mientras, el sobrino de Damián celebra con María el avance de sus planes pues el problema de la saponificación que está trayendo de cabeza a Perfumerías De La Reina es toda una oportunidad para seguir avanzando en su objetivo.

Paralelamente, Luz y Joaquín tienen un fuerte desencuentro pues no están de acuerdo en la manera de actuar frente a los problemas que está acarreando para los trabajadores. La doctora insiste en que la prioridad es la salud de todos, pero su cuñado cree que lo que hay que hacer es evitar poner en riesgo a la empresa. Mientras, Tasio decide ocultarle a Carmen el problema de salud de los trabajadores para evitar que la noticia se propague por la colonia.

Por otro lado, Pelayo trata de convencer a Marta y Fina para que retomen sus vidas con total normalidad tras lo sucedido con Santiago y que actúen con normalidad para evitar levantar sospechas. Pero Fina sigue muy impactada tras haber acabado con la vida de una persona.

Irene lamenta no poder ponerse en contacto con José para que sea él quien le cuente toda la verdad. Mientras, Cristina recibe un misterioso sobre con una enorme cantidad de dinero. Por su parte, don Pedro informa a Tasio y Joaquín que Damián postergó la inspección de seguridad para poder infiltrar a Amador Rojas, un detective privado. Y cuando Begoña descubre que Andrés estaba al tanto busca refugio en Gabriel tras ver desvanecida toda su confianza en su cuñado.

Mientras, Marta decide ocultarle a Damián lo sucedido con Santiago, Pelayo no duda en aprovechar que tiene las pruebas que incriminan a Fina para dar un golpe encima de la mesa pues sabe que la dependienta es un obstáculo en su matrimonio. Así, decide chantajear a Fina proponiéndola que inicie una nueva vida en Argentina como fotógrafa.