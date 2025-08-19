Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del miércoles 19 de agosto: una trágica muerte y Fina, en jaque

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado su récord histórico en las últimas semanas. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y cómo está utilizando a Begoña así como el regreso de Santiago tras huir de la cárcel para completar su venganza contra Fina y Marta.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel trataba de tender puentes y arreglar sus problemas con Andrés en el desayuno y le decía que nunca se ha querido enfrentar a él. Ante la frustración de saber que no tiene nada que hacer, Andrés aseguraba que dejará de ser un obstáculo en su relación con Begoña y le pedía perdón. Asimismo, Damián hablaba con Tasio para que intente dejar a un lado sus problemas con Andrés provocando que su hijastro vuelva a sentirse desplazado.

Por su parte, Digna le contaba a don Pedro que su hermana Irene se ha marchado y trataba de saber qué tiene que ver en ello y en la desaparición de José. Pero él no dudaba en echarle la culpa a Damián y Digna se comprometía a hablar con quien fuera su cuñado para evitar más guerras.

En la colonia, Marta le comunicaba a Fina que el reportaje que les hizo a ella y a Pelayo se va a publicar en una importante revista y que eso podría suponer un espaldarazo a su carrera como fotógrafa. Y para celebrarlo le propone pasar la tarde en la casa de los montes sin saber que Santiago merodeaba por allí. Por su parte, Gema descubría que Raúl fue el responsable de que Teo se enfrentara con Alfonsito y le dejara las cosas claras y no dudaba en agradecerle el gesto.

Luz sigue muy preocupada por los casos de bronquiolitis entre los trabajadores de la fábrica y no dudaba en poner sobre aviso a don Pedro y el empresario le prometía tomar cartas en el asunto pero se negaba a parar la línea de saponificación. Mientras, en el laboratorio, Irene visitaba a Cristina para anunciar que se ha ido de casa de su hermano y que quiere dejar su trabajo. En plena charla, don Pedro se presentaba y trataba de aclarar las cosas con su hermana pero ella se negaba. Además se descubría que el empresario tuvo algo que ver en la detención de José.

Por último, María y Gabriel celebraban su futuro éxito empresarial. Y en la casa de los montes, Fina descubría que Santiago ha escapado de la cárcel y él no dudaba en acorralarla y trataba de abusar de ella. Además la ataba y esperaba a que Marta hiciera acto de presencia para seguir con su plan de venganza contra ambas.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 375 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 20 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 375 de 'Sueños de Libertad'

Fina mata a Santiago en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pelayo recibe una llamada de la guardia civil para alertarle de que Santiago ha aprovechado un permiso para fugarse de la cárcel. Mientras, Marta llega a la cada de los montes, y descubre a Fina atada y al comercial junto a ella. Ella trata de mantener la calma y negociar con el hombre para que desaparezca de sus vidas y las deje tranquilas pero él no duda en amenazarla con una navaja en el cuello.

Pero Fina consigue liberarse de las cuerdas y ataca a Santiago con una botella. Él furioso se abalanza sobre ella sin saber que la dependienta ha conseguido quitarle la navaja que tenía y que termina clavándosela en su pecho acabando con su vida. Fina propone llamar a la guardia civil pero Marta se niega porque cree que volverían a estar en el punto de mira y poner en riesgo su relación y propone hacer desaparecer el cuerpo.

En el dispensario, Luz y Begoña deciden tomar cartas en el asunto por los problemas de respiración de los trabajadores al ver que don Pedro se niega a actuar. Ambas proponen hacer una junta extraordinaria para poner sobre aviso al resto de accionistas del grave problema. Tras saberlo, la tensión se apodera de todos los accionistas y pese a la enfermedad, la mayoría decide mantener el ritmo de trabajo.

En casa de los Merino, Digna le cuenta a Joaquín que gracias a los contactos de don Pedro ha conseguido que expulsen a Alfonsito del colegio y que así Teo ya no volverá a sufrir acoso. Por otro lado, Julia consigue que María y Andrés recuperan cierta armonía y reconducir su relación mientras Gabriel informa a Begoña de la condena que ha recibido el padre de Sandra Diosdado.

Finalmente, cuando Marta y Fina tratan de deshacerse del cuerpo de Santiago en la casa de los montes, Pelayo aparece y decide ayudar a la pareja. Así, les pide que se marchen del lugar mientras él se encargará del cuerpo del comercial. Cuando está limpiando la zona del crimen decide guardarse la navaja con las huellas que incriminan a Fina.