El regreso de este personaje sacude 'Sueños de libertad' con una trágica muerte la próxima semana

'Sueños de libertad' vivirá esta próxima semana el regreso de uno de los personajes más malvados de su historia y que acabará con una trágica muerte poniendo patas arriba a tres de los protagonistas de la serie: Marta, Fina y Pelayo.

Y es que 'Sueños de libertad' vivirá este lunes el regreso de Santiago (Gabriel de Mulder), el comercial que llegó a Perfumerías De La Reina, y que se obsesionó tanto con Fina que descubrió que la dependienta le dio largas porque en realidad es lesbiana y tenía una relación secreta con Marta.

De esta manera, 'Sueños de libertad' recuperará esta semana una de las tramas que afectó de lleno a la pareja que forman Marta y Fina (Mafin) y que supondrá un antes y un después para ambas. Algo que terminará además con el futuro de Fina lejos de Toledo y que será la explicación de la serie ante la marcha temporal de Alba Brunet (Fina) de la ficción debido a su baja por maternidad.

* ¡ATENCIÓN SPOILERS!

Después de intentar acosar a Fina en la tienda, Santiago fue detenido. Sin embargo, ahora ha escapado de la cárcel aprovechando un permiso para asistir al funeral de su abuela tras escabullirse de la guardia civil. Tras huir, el joven decide vengarse de las personas que más daño le han hecho y le llevaron a prisión: Marta y Fina.

Así, en el capítulo del lunes veremos como Santiago merodea por la casa de Marta y Fina tratando de entrar en ella cuando ambas están junto a Pelayo celebrando el encargo fotográfico del marido de Marta a la dependienta. Pero será en el capítulo del miércoles cuando se produzca el final trágico de esta trama.

Tras descubrir a Santiago en su casa, Fina se queda completamente en shock pues desconoce que se ha escapado de la cárcel. Tras quedarse paralizada, el comercial vuelve a intentar abusar de ella como ya hiciera en el pasado. Pero después decide atar a la dependienta a la espera de que Marta haga acto de presencia para seguir con su plan de venganza.

Al llegar a casa y descubrir a Fina atada y a Santiago, Marta trata de mantener la calma y negociar con el hombre para que desaparezca de sus vidas y las deje tranquilas en el episodio del martes. Será ya en el del miércoles cuando todo salte por los aires cuando él intenta amenazar a Marta poniéndole una navaja en el cuello.

Fina, Santiago y Marta en 'Sueños de libertad'

Pero Fina consigue liberarse de las cuerdas y ataca a Santiago con una botella. Él furioso se abalanzará sobre ella sin saber que la dependienta ha conseguido quitarle la navaja que tenía y que termina clavándosela en su pecho acabando con la vida del comercial acosador.

Tras la muerte de Santiago, Fina se queda completamente desolada y presa del pánico trata de llamar a la guardia civil. Sin embargo, Marta le frena en seco pues cree que si la guardia civil supiera lo sucedido podría poner en riesgo su relación y por ello trata de convencer a su pareja de hacer desaparecer el cuerpo del comercial.

Mientras, Pelayo, que ha descubierto que Santiago se ha escapado de la cárcel, irá a la casa de los montes para alertar a Marta y Fina. Una vez allí descubre lo sucedido con el comercial y decide ser él quien oculte el cuerpo mientras ellas huyen del lugar. Pero poco después se descubrirá que este movimiento de Pelayo tiene un objetivo oscuro que afectará de lleno a Fina.