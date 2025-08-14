La despedida inminente que va a sacudir a 'Sueños de libertad' y que supondrá un golpe para sus protagonistas

'Sueños de libertad' sufrirá una importante baja a partir de la próxima semana en su reparto. Y es que tal y como ya avanzamos hace unos meses, la actriz Alba Brunet, que da vida a Fina, tendrá que dejar la serie de Antena 3 de forma obligada debido a su embarazo.
Así, tras haber tratado de ocultar el estado de buena esperanza de la actriz, Alba Brunet desaparecerá temporalmente de 'Sueños de libertad' tras convertirse en protagonista de una de las principales tramas de la ficción de Diagonal TV y Antena 3 por su historia de amor con Marta De La Reina (Marta Belmonte) formando parte del fenómeno "Mafin".
Tras protagonizar una de las historias de amor lésbicas más queridas por la audiencia después de la de Ana y Teresa en 'Amar en tiempos revueltos', de la de Luisita y Amelia en 'Amar es para siempre' y de la de Maite y Camino de 'Acacias 38', los fans de 'Sueños de libertad' tendrán que despedirse de Fina y de "Mafin" la próxima semana.
Después de un trágico suceso en el que se verán implicados Fina, Marta y Pelayo, la dependienta de la tienda y la amante de Marta De La Reina dejará Toledo para poner rumbo a Argentina y aceptar una propuesta laboral que ha recibido.
Los fans se despiden de Fina (Alba Brunet) en 'Sueños de libertad'
Aunque todavía queda una semana para la marcha de Fina (Alba Brunet), la audiencia de 'Sueños de libertad', que ya ha podido ver todos los capítulos en atresplayer, ha decidido despedirse del personaje en redes sociales lanzando el hashtag #HastaProntoFina.
"Gracias por darnos al mejor personaje lésbico de la historia de la TV" o "el mejor personaje lésbico que he visto en las tres últimas décadas en televisión" son algunos de los comentarios que se han podido leer en redes sociales.
