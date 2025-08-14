La despedida inminente que va a sacudir a 'Sueños de libertad' y que supondrá un golpe para sus protagonistas

'Sueños de libertad' sufrirá una importante baja a partir de la próxima semana en su reparto. Y es que tal y como ya avanzamos hace unos meses, la actriz Alba Brunet, que da vida a Fina, tendrá que dejar la serie de Antena 3 de forma obligada debido a su embarazo.

Así, tras haber tratado de ocultar el estado de buena esperanza de la actriz, Alba Brunet desaparecerá temporalmente de 'Sueños de libertad' tras convertirse en protagonista de una de las principales tramas de la ficción de Diagonal TV y Antena 3 por su historia de amor con Marta De La Reina (Marta Belmonte) formando parte del fenómeno "Mafin".

Tras protagonizar una de las historias de amor lésbicas más queridas por la audiencia después de la de Ana y Teresa en 'Amar en tiempos revueltos', de la de Luisita y Amelia en 'Amar es para siempre' y de la de Maite y Camino de 'Acacias 38', los fans de 'Sueños de libertad' tendrán que despedirse de Fina y de "Mafin" la próxima semana.

Después de un trágico suceso en el que se verán implicados Fina, Marta y Pelayo, la dependienta de la tienda y la amante de Marta De La Reina dejará Toledo para poner rumbo a Argentina y aceptar una propuesta laboral que ha recibido.

Los fans se despiden de Fina (Alba Brunet) en 'Sueños de libertad'

Fina en 'Sueños de libertad'.

Aunque todavía queda una semana para la marcha de Fina (Alba Brunet), la audiencia de 'Sueños de libertad', que ya ha podido ver todos los capítulos en atresplayer, ha decidido despedirse del personaje en redes sociales lanzando el hashtag #HastaProntoFina.

"Gracias por darnos al mejor personaje lésbico de la historia de la TV" o "el mejor personaje lésbico que he visto en las tres últimas décadas en televisión" son algunos de los comentarios que se han podido leer en redes sociales.

Alba, gracias por darnos al mejor personaje lésbico de la historia de la TV, por regalarnos a Fina, un ser de luz, buena, peleona, luchadora, valiente, coqueta y alegre. Eres lo mejor que nos podía dar esta historia #mafin y te esperaremos con los brazos abiertos #HastaProntoFina pic.twitter.com/hhe3R9ZBsr — Bella Durmiente 🌙 ⚾ 🧁 (@BellaDurmienteL) August 14, 2025

#HastaProntoFina#Mafin

Alba, pude decírtelo en persona sin saber si volverías, pero lo repito:

GRACIAS

Por tu talento, tu interpretación maravillosa de este personaje que significa tanto, y por inspirarme tanto para volver al escenario.



Ojalá consigas todo lo que quieras ❤️ pic.twitter.com/K9zmJXs5nN — Angela Stewart 🎭🎤📝🏳️‍🌈 (@SibiladeDelfos1) August 14, 2025

La vida duele aún más cuando tienes que decir adiós (aunque sea de forma temporal) al personaje de ficción más valiente, más leal y más perfecto que mis ojos han visto.



Qué largos se me van a hacer los días sin ti Fina Valero, nos vemos a la vuelta😔🤍✨ #Mafin #HastaProntoFina pic.twitter.com/KLQL32ReZh — Laura 🧁🌻 (@laurm_23) August 14, 2025

#HastaProntoFina lo usaré para decir que es el mejor personaje lesbico que he visto en las 3 últimas décadas en el televisión y que la vih a esperar pacientemente porque estoy segura que volverá a ser esa representación maravillosa que merecemos.



Te quiero mucho. #mafin pic.twitter.com/gSBHB4guVC — Valentina Carvajal (@TopsValentina) August 14, 2025

Que bonito ha sido este viaje contigo y aunque hoy te quedas en la estación, te esperamos unas paradas más adelante.#HastaProntoFina pic.twitter.com/QGN2l8fnOT — Anit (@anit2114) August 14, 2025

He querido, admirado y hablado TANTO de Fina que no sé si queda algo por decir.



Gracias por las vidas que he vivido a tu lado, por todo lo que me has hecho sentir y la suerte inmensa de encontrarte y quererte.

El personaje de mi vida.

Aquí te espero ❤️‍🩹🫂#HastaprontoFina#mafin pic.twitter.com/ZbNp3oJmFN — lun 🧁🌹 (@mafindreams) August 14, 2025

Nunca voy a echar tanto de menos a nadie como a ella.



Fina y por supuesto Alba han sido refugio,hogar y un espejo en el que mirarme para poder afrontar situaciones delicadas de mi vida.



Aquí estaré esperándola para volver a derretirme con esa sonrisa 🤍 #HastaProntoFina #Mafin pic.twitter.com/g3UwQ4SRzD — Laura 🧁🌻 (@laurm_23) August 14, 2025

No pienso despedirme de ella y tampoco podría,nunca pensé que un personaje de ficción pudiera llegar a ser tan importante para mi,no sabes todo lo que significas mi lesbiana valiente coqueta,hoy me dueles muchísimo pero voy a estar aquí esperándote siempre. #HastaProntoFina pic.twitter.com/iayH75oAZS — Carmy/Alba’s wife 🌻🖤 (@albaxmarta) August 14, 2025

Se ha ido lejos, pero su amor lo puede todo y volverán a estar juntas más fuertes que nunca #HastaProntoFina #mafin pic.twitter.com/YCKFwjHz9h — Olivia ⚔️🏳️‍🌈 (@olivia_nunez_g) August 14, 2025

El mejor personaje, la mejor pareja, las mejores actrices. Gracias por todo Alba. #HastaProntoFina — Mafina (@Mafina567756) August 14, 2025

Ay Finulis, al final los poderosos siempre se salen con la suya pero el tiempo pone a cada uno en su sitio.

Gracias por tu valentía, por no callarte nada, por amar sin condiciones. ❤️‍🩹

Volverás más fuerte que nunca #HastaProntoFina pic.twitter.com/sHzZwMq289 — angy 🌹 (@_angixx__) August 14, 2025