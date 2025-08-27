Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del jueves 28 de agosto: Digna pone a don Pedro en jaque y un descubrimiento

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado su récord histórico en las últimas semanas. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y el regreso de Santiago que ha acabado con su trágica muerte cuando trataba de vengarse de Fina y Marta y que ha provocado la marcha de Fina tras el chantaje de Pelayo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pelayo compartía con Damián su gran preocupación porque el problema sanitario en la fábrica le termine salpicando ahora que está a punto de ser nombrado nuevo gobernador civil de Toledo. Su suegro trataba de tranquilizarle y le aseguraba que la situación está bajo control. Aunque en realidad el miedo y el descontento entre los trabajadores no para de crecer.

Gema le comunicaba a Digna la marcha de Fina y la mujer se quedaba muy impactada por su decisión de irse sin despedirse. Tras ello, Digna no dudaba en acudir a Marta para saber cómo se encuentra y la De La Reina terminaba derrumbándose con su tía por su tristeza y desesperación al no saber donde está su amada. Al ver que su hija no está en plenas facultades, Damián le dejaba caer que quizás hay que contratar a alguien para que ejerza su labor.

En casa de los De La Reina, María trataba de encontrar el momento ideal para compartir con Andrés su deseo de adoptar a un niño pero parece que el arduo trabajo de su marido lo complica todo. Paralelamente, en la fábrica cada vez hay más bajas ante la opacidad de la directiva y al ver que la situación se les va de las manos, Luis y Joaquín decidían pedirle a Luz que sea ella quién les cuente toda la verdad. Todo mientras el estado de Narciso, uno de los trabajadores, es muy grave.

Ángela, la madre de Tasio, se presentaba en la colonia harta de las excusas y evasivas de su hijo para evitar encontrarse con ella. Por otro lado, ante la crisis de la empresa, Andrés proponía a Damián y Gabriel contratar a una empresa externa para que se haga cargo de la producción del jabón mientras realizan las reformas en la fábrica. Pero lo peor llegaba cuando reciben la noticia de que varios trabajadores han decidido interponer una demanda contra Perfumerías De La Reina.

Irene decidía confesarle a Cristina que su hermano don Pedro ha conseguido manipular a todos y que fue él quien está detrás de la desaparición de José. Pero por si fuera poco también decide contarle a Digna que fue su marido quién estuvo detrás de que Joaquín dejara de ser director y que fue ella quién le suministró un somnífero por petición de su hermano. Tras ello, Cristina se enfrentaba a don Pedro para exigirle que no se entrometa en su vida y que le diga donde está José. Mediante un flashback se descubre que fue don Pedro quién estuvo detrás de la detención de José y el empresario terminaba desplomándose en el suelo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 381 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 28 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 381 de 'Sueños de Libertad'

Gabriel, Damián y Andrés en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', después de desplomarse en el despacho, Cristina acude a Luz para que atienda a don Pedro y tal y como acordó con el empresario, la doctora oculta el verdadero problema de don Pedro y fingía que solo ha sido una bajada de tensión. Pero la hija de Irene sospechaba que hay algo más grave detrás y por su lado, Luz insiste a Carpena con que cuente toda la verdad de su enfermedad.

Mientras, Irene trata de pedirle disculpas a Digna por haberle ocultado lo que hizo con Joaquín. Y aunque trata de entender el motivo por el que dejó manipularse por su hermano, la mujer no está dispuesta a perdonar a su cuñada pues no confía en ella tras todo el daño que les ha hecho a ella y a su hijo. Y cuando Cristina le cuenta a Irene lo del desvanecimiento de su hermano ella deja caer que lo habrá fingido para ganársela.

En casa de los De La Reina, María llega a la conclusión de que convencer a Andrés para adoptar a un bebé en este momento de grave situación de la empresa va a ser imposible y decide dar marcha atrás a sus planes por ahora. Por su parte, Gabriel hace el paripé de hablar con el abogado de los trabajadores que han denunciado a la empresa y tras ello le informa a Damián de que la situación es grave y que podrían perder hasta su casa por las millonarias indemnizaciones a las que se enfrentan.

Marta está cada vez más desesperada e intranquila por la desaparición de Fina. Y Carmen termina descubriendo que su amiga no está en París y obliga a la De La Reina a confesarle la verdad de que no sabe de su paradero. Mientras, Pelayo empieza a sentirse inquieto por la desesperación de su mujer si termina descubriendo toda la verdad de su chantaje.

Por otro lado, Ángela se entera de que su hijo Tasio está volviendo a ser despreciado por su familia paterna. Y finalmente, Digna da el paso y decide encararse con don Pedro por todo lo que ha hecho con Joaquín y aunque él trata de manipularla, ella deja claro que no piensa caer en sus redes ni perdonarle todas sus mentiras.