Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del miércoles 27 de agosto: don Pedro se desploma y un regreso

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado su récord histórico en las últimas semanas. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y el regreso de Santiago que ha acabado con su trágica muerte cuando trataba de vengarse de Fina y Marta y que ha provocado la marcha de Fina tras el chantaje de Pelayo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', las chicas estaban desbordadas en la tienda ante los problemas de abastecimiento y la inesperada marcha de Fina, que se ha ido sin despedirse de ellas. Marta acudía a la tienda para tratar de calmar la inquietud de las dependientas y les confesaba a Claudia, Carmen y Gema que Fina se ha marchado a París con Esther ante la amenaza que puede tener por la fuga de Santiago.

Por su lado, Irene seguía tratando de investigar el paradero de José y el motivo de su desaparición provocando que su hermano don Pedro no dude en encararse con ella por lo que está haciendo. Y finalmente, Carpena le confesaba a su hermana que fue él quién chantajeó al portero para que desapareciera de sus vidas y de la de Cristina a cambio de dinero.

El miedo empezaba a apoderarse de todos los trabajadores de la fábrica y entre todos los habitantes de la colonia. Son muchos los que decidían faltar a su trabajo. Y el último en mostrar su incertidumbre por la enfermedad que está asolando a todos los operarios es Raúl. Tras ello, Luz intentaba tranquilizar tanto al ex chófer como a Gaspar pero no conseguía calmar sus temores. Además, la doctora no dudaba en enfrentarse a Luis y Joaquín por seguir ocultando la verdad a todos los trabajadores. Paralelamente, Luis se apoyaba en Cristina por la crisis que vive con su mujer dejando muestras de la gran complicidad entre ellos.

Digna visitaba a Damián para recriminarle su responsabilidad en las negligencias que han cometido en la seguridad de la empresa al contratar a un detective privado más preocupado por su guerra con don Pedro que por la seguridad de todos. Un enfrentamiento que dejaba al patriarca muy tocado.

Pelayo le informaba a Marta de que ya ha contratado a un detective para descubrir el paradero de Fina tras su inesperada marcha y ella no dudaba en agradecerle el gesto sin saber que es él quién está detrás de esta desaparición. Por último, María le informaba a Gabriel de su nuevo plan para conseguir retener a Andrés a su lado y poder seguir en casa de los De La Reina: quiere adoptar a un niño.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 380 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 27 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 380 de 'Sueños de Libertad'

Luz, Begoña y Joaquín en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pelayo comparte con Damián su gran preocupación porque el problema sanitario en la fábrica le termine salpicando ahora que está a punto de ser nombrado nuevo gobernador civil de Toledo. Su suegro trata de tranquilizarle y le asegura que la situación está bajo control. Aunque en realidad el miedo y el descontento entre los trabajadores no para de crecer.

Gema le comunica a Digna la marcha de Fina y la mujer se queda muy impactada por su decisión de irse sin despedirse. Tras ello, Digna no duda en acudir a Marta para saber cómo se encuentra y la De La Reina termina derrumbándose con su tía por su tristeza y desesperación al no saber donde está su amada. Al ver que su hija no está en plenas facultades, Damián le deja caer que quizás hay que contratar a alguien para que ejerza su labor.

En casa de los De La Reina, María trata de encontrar el momento ideal para compartir con Andrés su deseo de adoptar a un niño pero parece que el arduo trabajo de su marido lo complica todo. Paralelamente, en la fábrica cada vez hay más bajas ante la opacidad de la directiva y al ver que la situación se les va de las manos, Luis y Joaquín deciden pedirle a Luz que sea ella quién les cuente toda la verdad. Todo mientras el estado de Narciso, uno de los trabajadores, es muy grave.

Ángela, la madre de Tasio, se presenta en la colonia harta de las excusas y evasivas de su hijo para evitar encontrarse con ella. Por otro lado, ante la crisis de la empresa, Andrés propone a Damián y Gabriel contratar a una empresa externa para que se haga cargo de la producción del jabón mientras realizan las reformas en la fábrica. Pero lo peor llega cuando reciben la noticia de que varios trabajadores han decidido interponer una demanda contra Perfumerías De La Reina.

Irene decide confesarle a Cristina que su hermano don Pedro ha conseguido manipular a todos y que fue él quien está detrás de la desaparición de José. Pero por si fuera poco también decide contarle a Digna que fue su marido quién estuvo detrás de que Joaquín dejara de ser director y que fue ella quién le suministró un somnífero por petición de su hermano. Tras ello, Cristina se enfrenta a don Pedro para exigirle que no se entrometa en su vida y que le diga donde está José. Mediante un flashback se descubre que fue don Pedro quién estuvo detrás de la detención de José y el empresario termina desplomándose en el suelo.