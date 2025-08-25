Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo 379 del martes 26 de agosto: Una revelación que da un vuelco

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado su récord histórico en las últimas semanas. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y el regreso de Santiago que ha acabado con su trágica muerte cuando trataba de vengarse de Fina y Marta.

Ha sido esta trama la protagonista de 'Sueños de libertad' en los últimos días y la que ha servido para dar cierre temporal a Fina, que se marcha de Toledo, y huye a Argentina tras el chantaje de Pelayo. Una marcha con la que los guionistas han solucionado la baja por maternidad de su actriz, Alba Brunet, que acaba de dar a luz a su primer hijo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marta despertaba en la casa de los Montes y descubría una carta de Fina en la que le anunciaba que se ha marchado a Argentina mientras ella dormía. La dependienta le dejaba claro que ha decidido irse porque quiere evitar que la muerte de Santiago le pueda afectar de alguna manera.

Por su parte, Gabriel le informaba a María que va a utilizar el problema de la saponificación en su favor y que su objetivo es conseguir que los trabajadores afectados por los problemas respiratorios pongan una demanda contra Perfumerías De La Reina. Todo esto se producía en un momento de gran crisis para la fábrica pues las reformas y la paralización de la producción y sus pérdidas ponen en jaque su futuro. Mientras, Begoña no dudaba en culpar a Andrés de haber permitido que se oculte la verdad a los enfermos como hizo con la contratación del falso detective.

Tras lo sucedido, Irene decidía retomar su trabajo en la fábrica. Con su vuelta, don Pedro trataba de pedirle disculpas por haberle hecho daño al meterse de nuevo en su vida, pero pese a su perdón ella no se apiadaba. Como tampoco lo hacía con Damián y decidía romper definitivamente con él. Paralelamente, Irene le informaba a Cristina que quiere investigar a fondo la desaparición de José.

En la tienda, Carmen y Claudia echaban en falta a Fina tras su sorprendente e inesperada marcha. Y en el dispensario, Gaspar acudía a que Luz le atienda tras sentirse enfermo. Parece que es un simple catarro pero temía que su afección sea la misma que la de los trabajadores. Ella le dejaba claro que no tiene por qué preocuparse. Mientras Luis trataba de animar a su esposa pero ambos terminaban discutiendo por sus discrepancias ante como se está resolviendo la crisis.

Por último, Marta compartía con Pelayo y Damián la marcha inesperada de Fina. Su marido trataba de fingir preocupación y de mostrarle todo su apoyo proponiendo contratar a un detective privado para que investigue el paradero de la dependienta. Marta está completamente desesperada y hundida y su padre le pedía que se tranquilice.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 379 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 26 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 379 de 'Sueños de Libertad'

Marta les informa a las chicas de la marcha de Fina

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', las chicas están desbordadas en la tienda ante los problemas de abastecimiento y la inesperada marcha de Fina, que se ha ido sin despedirse de ellas. Marta acude a la tienda para tratar de calmar la inquietud de las dependientas y les confiesa a Claudia, Carmen y Gema que Fina se ha marchado a París con Esther ante la amenaza que puede tener por la fuga de Santiago.

Por su lado, Irene sigue tratando de investigar el paradero de José y el motivo de su desaparición provocando que su hermano don Pedro no dude en encararse con ella por lo que está haciendo. Y finalmente, Carpena le confiesa a su hermana que fue él quién chantajeó al portero para que desapareciera de sus vidas y la de Cristina a cambio de dinero.

El miedo empieza a apoderarse de todos los trabajadores de la fábrica y entre todos los habitantes de la colonia. Son muchos los que han decidido faltar a su trabajo. Y el último en mostrar su incertidumbre por la enfermedad que está asolando a todos los operarios es Raúl. Tras ello, Luz intenta tranquilizar tanto al ex chófer como a Gaspar pero no consigue calmar sus temores. Además, la doctora no duda en enfrentarse a Luis y Joaquín por seguir ocultando la verdad a todos los trabajadores. Paralelamente, Luis se apoya en Cristina por la crisis que vive con su mujer dejando muestras de la gran complicidad entre ellos.

Digna no duda en visitar a Damián para recriminarle su responsabilidad en las negligencias que han cometido en la seguridad de la empresa al contratar a un detective privado más preocupado por su guerra con don Pedro que por la seguridad de todos. Un enfrentamiento que deja al patriarca muy tocado.

Pelayo le informa a Marta de que ya ha contratado a un detective para descubrir el paradero de Fina tras su inesperada marcha y ella no duda en agradecerle el gesto sin saber que es él quién está detrás de esta desaparición. Por último, María le informa a Gabriel de su nuevo plan para conseguir retener a Andrés a su lado y poder seguir en casa de los De La Reina: quiere adoptar a un niño.